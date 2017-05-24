Сорокин: «Представительство России в совете ФИФА крайне важно»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в совет ФИФА от России. Напомним, ранее в подобной должности отказали Виталию Мутко.

«Крайне важно наше представительство в совете ФИФА. Россия принимает два больших турнира ФИФА. Традиционно у России было место в исполкоме, а ныне совете ФИФА, поэтому его сохранение крайне важно для нашей страны. Поскольку РФС счел возможным выдвинуть мою кандидатуру, я воспринимаю это как большую ответственность», – сказал Сорокин.