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    РФС выдвинет Сорокина в совет ФИФА

    РФС выдвинет генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    «Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина. Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран.

    Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    24.05.2017 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 16:15

      Нужны свои в ФИФА конечно .! Посмотрел его высказывания в и-нете , далеко не все конечно однозначны ! Но , - лучше кто-то , чем никто .

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