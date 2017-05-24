РФС выдвинет Сорокина в совет ФИФА

РФС выдвинет генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина. Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран.

Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану», – сказал Мутко.