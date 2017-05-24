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  • Прядкин: «Почему Каррера не посетил торжественный вечер РФПЛ? В «Спартаке» сказали, что он должен был срочно улететь»

Прядкин: «Почему Каррера не посетил торжественный вечер РФПЛ? В «Спартаке» сказали, что он должен был срочно улететь»

24 мая 2017, 10:29
7

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с непоявлением главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на торжественном вечер РФПЛ.

Напомним, ранее Каррера рассказал, что не присутствовал на торжественном мероприятии, так как генеральный директор красно-белых Сергей Родионов сообщил ему, что итальянца нет в списке приглашенных.

– Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь. Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам.

– Возможно, произошло какое-то недоразумение – кто-то чего-то не так понял?

– Не знаю. Это уже внутреннее дело «Спартака». В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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dok66
1495611351
Куда-то видимо переводчика в этот момент послали , отсюда видимо и "недопонимание" .
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Юрэс
1495612439
Я думаю, что ему уже СПАРТАК не интересен. Он уже ГОЛАВОЙЙ в Италии
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petr69
1495613515
Каррера очень расстроился, что его не пригласили. Это наша действительность- интриги,интриги....откаты
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VIII
1495615738
Получается Родионов говорит не правду, говоря о том, что Массимо не было в приглашении. Ой, как стремно получается
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Юрэс
1495618660
Чё то никто ПРАВДУ не лЮбятт
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порт
1495636023
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после торжественного приема в посольстве Италии подчеркнул: он расстроился, что его не позвали на торжественный вечер в честь окончания сезона. – Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично. Кто не пригласил? Не знаю. Но генеральный директор "Спартака" мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме
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Микояновский мясокомбинат
1495637416
В этом клуппе всё по свински )))
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