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    Прядкин: «Почему Каррера не посетил торжественный вечер РФПЛ? В «Спартаке» сказали, что он должен был срочно улететь»

    Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с непоявлением главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на торжественном вечер РФПЛ.

    Напомним, ранее Каррера рассказал, что не присутствовал на торжественном мероприятии, так как генеральный директор красно-белых Сергей Родионов сообщил ему, что итальянца нет в списке приглашенных.

    – Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь. Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам.

    – Возможно, произошло какое-то недоразумение – кто-то чего-то не так понял?

    – Не знаю. Это уже внутреннее дело «Спартака». В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 10:29
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 мая 2017, 17:50

      В этом клуппе всё по свински )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 24 мая 2017, 17:27

      Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после торжественного приема в посольстве Италии подчеркнул: он расстроился, что его не позвали на торжественный вечер в честь окончания сезона.

      – Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично. Кто не пригласил? Не знаю. Но генеральный директор "Спартака" мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 мая 2017, 12:37

      Чё то никто ПРАВДУ не лЮбятт

      0
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      Рейтинг: +11

      VIII 24 мая 2017, 11:48

      Получается Родионов говорит не правду, говоря о том, что Массимо не было в приглашении.
      Ой, как стремно получается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 24 мая 2017, 11:11

      Каррера очень расстроился, что его не пригласили. Это наша действительность-
      интриги,интриги....откаты

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 мая 2017, 10:53

      Я думаю, что ему уже СПАРТАК не интересен.
      Он уже ГОЛАВОЙЙ в Италии

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 10:35

      Куда-то видимо переводчика в этот момент послали , отсюда видимо и "недопонимание" .

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