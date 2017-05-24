Прядкин: «Почему Каррера не посетил торжественный вечер РФПЛ? В «Спартаке» сказали, что он должен был срочно улететь»

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с непоявлением главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на торжественном вечер РФПЛ.

Напомним, ранее Каррера рассказал, что не присутствовал на торжественном мероприятии, так как генеральный директор красно-белых Сергей Родионов сообщил ему, что итальянца нет в списке приглашенных.

– Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь. Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам.

– Возможно, произошло какое-то недоразумение – кто-то чего-то не так понял?

– Не знаю. Это уже внутреннее дело «Спартака». В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер.