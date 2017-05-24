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    Карякин хочет сыграть в шахматы с Каррерой

    Известный шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком «Спартака», пообещал прыгнуть в бассейн в одежде после завоевания московской командой чемпионского титула. Также гроссмейстер признался, что хотел бы сыграть в шахматы с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    – Я переживаю за «Спартак» уже несколько лет. Рад, что они наконец-то выиграли чемпионство и порадовали миллионы своих болельщиков. Так держать. Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства «Спартака» в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном. Так что, скоро мне придется его исполнить.

    – У вас есть любимый игрок в составе «Спартака»?

    – Денис Глушаков. Когда я делал символический пас в игре с «Рубином», то отдал его Глушакову. В той игре он забил решающий гол и принес «Спартаку» победу. После этого он точно мой любимый игрок. Денис – один из лучших игроков этого сезона. Надеюсь, что именно он получит главный индивидуальный приз.

    – Хотели бы провести сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака»?

    – Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры «Спартака» согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 12:34

      Чемпиону, твою мать,
      Не жалко дядьку обижать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 мая 2017, 10:09

      Лучше в футбол )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 09:51

      Мы сыграли с Талем восемь партий...

      1
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