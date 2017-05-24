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Карякин хочет сыграть в шахматы с Каррерой

24 мая 2017, 09:17
3

Известный шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком «Спартака», пообещал прыгнуть в бассейн в одежде после завоевания московской командой чемпионского титула. Также гроссмейстер признался, что хотел бы сыграть в шахматы с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Я переживаю за «Спартак» уже несколько лет. Рад, что они наконец-то выиграли чемпионство и порадовали миллионы своих болельщиков. Так держать. Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства «Спартака» в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном. Так что, скоро мне придется его исполнить.

– У вас есть любимый игрок в составе «Спартака»?

– Денис Глушаков. Когда я делал символический пас в игре с «Рубином», то отдал его Глушакову. В той игре он забил решающий гол и принес «Спартаку» победу. После этого он точно мой любимый игрок. Денис – один из лучших игроков этого сезона. Надеюсь, что именно он получит главный индивидуальный приз.

– Хотели бы провести сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака»?

– Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры «Спартака» согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1495608663
Мы сыграли с Талем восемь партий...
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momwig_
1495609757
Лучше в футбол )))
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subbotaspartak
1495618478
Чемпиону, твою мать, Не жалко дядьку обижать?
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