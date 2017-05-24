Мбаппе признался, что на тренировки его возит мама

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал, что по-прежнему еще очень юн. Форвард признался, что на тренировки команды его до сих пор возит мама.

«Некоторые считают, что я опережаю свой возраст. Но на самом деле я обычный мальчик, которому всего лишь 18 лет. У меня нет водительского удостоверения, поэтому на тренировки меня возит мама или клубный водитель», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.