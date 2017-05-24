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    Мбаппе признался, что на тренировки его возит мама

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал, что по-прежнему еще очень юн. Форвард признался, что на тренировки команды его до сих пор возит мама.

    «Некоторые считают, что я опережаю свой возраст. Но на самом деле я обычный мальчик, которому всего лишь 18 лет. У меня нет водительского удостоверения, поэтому на тренировки меня возит мама или клубный водитель», – сказал Мбаппе.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: beIN SPORTS

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    24.05.2017 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 09:56

      Голова и скромность есть у парня. Балло бы заявил, что с сучками и корефанами на БигФуте заруливает!

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