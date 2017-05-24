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    Газизов: «Если «Спартак» похож на «Ювентус», то «Уфа» похожа на «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сравнение клуба со «Спартаком». Отметим, что и уфимская команда и красно-белые одержали наибольшее количество минимальных побед со счетом 1:0 в минувшем сезоне.

    – «Уфу» же в какой-то степени можно сравнить со «Спартаком». Любимый счет обеих команд в этом сезоне – 1:0.

    – Нам льстит такое сравнение. Приятно, что нас в какой-то степени ставят в один ряд со «Спартаком» (улыбается). Но хочу заметить, что 1:0 – это в принципе самый популярный счет в футболе. Не пропустить и забить один мяч – это, что называется, победа на классе.

    – «Спартак» иногда теперь называют русским «Ювентусом». А на какой клуб серии А похожа «Уфа»?

    – Ой, я не люблю проводить параллели с какой-либо западной командой. Знаю, что у нас свой путь. В общем, «Уфа» похожа на «Уфу».

    «Уфа» по итогам прошедшего сезона РФПЛ заняла седьмое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 мая 2017, 08:56

      Спартак на Ювентус!! Ахахаха !!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 06:52

      Может это и правильно, но грустно.

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