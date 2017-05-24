Газизов: «Если «Спартак» похож на «Ювентус», то «Уфа» похожа на «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сравнение клуба со «Спартаком». Отметим, что и уфимская команда и красно-белые одержали наибольшее количество минимальных побед со счетом 1:0 в минувшем сезоне.

– «Уфу» же в какой-то степени можно сравнить со «Спартаком». Любимый счет обеих команд в этом сезоне – 1:0.

– Нам льстит такое сравнение. Приятно, что нас в какой-то степени ставят в один ряд со «Спартаком» (улыбается). Но хочу заметить, что 1:0 – это в принципе самый популярный счет в футболе. Не пропустить и забить один мяч – это, что называется, победа на классе.

– «Спартак» иногда теперь называют русским «Ювентусом». А на какой клуб серии А похожа «Уфа»?

– Ой, я не люблю проводить параллели с какой-либо западной командой. Знаю, что у нас свой путь. В общем, «Уфа» похожа на «Уфу».

«Уфа» по итогам прошедшего сезона РФПЛ заняла седьмое место.