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Каррера: «Новый контракт? Отвечу так: «Forza, Spartak!»

24 мая 2017, 00:21
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что сейчас очень важно отдохнуть перед началом нового сезона, а также прокомментировал ситуацию с новым контрактом с красно-белыми.

– Массимо, как получилось, что вы не присутствовали на торжественном вечере в честь окончания сезона?

– Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично.

– Кто не пригласил – представители РФПЛ или не уведомили в клубе?

– Не знаю. Но генеральный директор «Спартака» мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме.

– Правда ли вы обсуждали в эти дни вопрос продления контракта?

– Отвечу на ваш вопрос так. Сейчас самое главное – хорошо отдохнуть перед стартом нового сезона. Я соскучился по Италии и в среду улетаю в родную страну. Желаю вашим читателям, если они отправляются в отпуск, хорошего отдыха. И – Forza, «Spartak»!

«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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вместе с ЦСКА
1495575163
пока в Ювентус не позвали Форза форза
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bumer_moscow
1495588337
карера кто это
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Дядя Серёжа
1495597500
Ещё какая Forza.
Ответить
piligrim1986
1495605522
forza! Massimo
Ответить
dok66
1495609482
РФПЛ - организаторы ! Даже здесь так проколоться ! Или как всегда машинистка виновата , пропустила фамилию Карреры !
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