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    Каррера: «Новый контракт? Отвечу так: «Forza, Spartak!»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что сейчас очень важно отдохнуть перед началом нового сезона, а также прокомментировал ситуацию с новым контрактом с красно-белыми.

    – Массимо, как получилось, что вы не присутствовали на торжественном вечере в честь окончания сезона?

    – Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично.

    – Кто не пригласил – представители РФПЛ или не уведомили в клубе?

    – Не знаю. Но генеральный директор «Спартака» мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме.

    – Правда ли вы обсуждали в эти дни вопрос продления контракта?

    – Отвечу на ваш вопрос так. Сейчас самое главное – хорошо отдохнуть перед стартом нового сезона. Я соскучился по Италии и в среду улетаю в родную страну. Желаю вашим читателям, если они отправляются в отпуск, хорошего отдыха. И – Forza, «Spartak»!

    «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 00:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 10:04

      РФПЛ - организаторы ! Даже здесь так проколоться ! Или как всегда машинистка виновата , пропустила фамилию Карреры !

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 мая 2017, 08:58

      forza! Massimo

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 06:45

      Ещё какая Forza.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 мая 2017, 04:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      карера кто это

      -4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 24 мая 2017, 00:32

      пока в Ювентус не позвали Форза форза

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > вместе с ЦСКА 24 мая 2017, 19:39

      А потом будет форза юве, форза Италия)))

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