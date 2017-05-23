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    Каррера считает, что РФПЛ плохо разрекламирована в Европе

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что из-за недостаточной рекламы российская Премьер-лига не является популярной в европейских странах. По словам итальянского специалиста, матчи РФПЛ транслировались на его родине после чемпионата Европы 2008 года, однако позже от этой практики отказались.

    «Россия – одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет. Другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится. Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву. Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них, пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе. Скажем, в Италии его показывали после Евро-2008, но затем перестали.

    Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии показывают везде, так что у них объективно больше зрителей по всему миру», – сказал Каррера.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 17:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 23 мая 2017, 23:00

      Можно сделать лицом рекламной компании РФПЛ Кадырова и Мутко. Четыре места в Лиге чемпионов нам обеспечены.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 20:20

      Вот когда российские клубы будут ПОСТОЯННЫМИ участниками финалов еврокубков, вот тогда это и будет реклама РФПЛ! Но когда это будет?! И будет ли? Может раз в 10-тилетку и "выстрелит" какой-нибудь клуб!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 18:01

      Россия всем нравится ! Вот только футбольная Россия - в з-це . И это совершенно не зависит от рекламы !

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 17:34

      как бы в России не отказались транслировать)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > NEON-SM 23 мая 2017, 18:11

      Вот вот, было время даже у нас 1 игру в месяц показывали. И то по Рен-ТВ Сатурн))

      3
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