Каррера считает, что РФПЛ плохо разрекламирована в Европе

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что из-за недостаточной рекламы российская Премьер-лига не является популярной в европейских странах. По словам итальянского специалиста, матчи РФПЛ транслировались на его родине после чемпионата Европы 2008 года, однако позже от этой практики отказались.

«Россия – одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет. Другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится. Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву. Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них, пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе. Скажем, в Италии его показывали после Евро-2008, но затем перестали.

Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии показывают везде, так что у них объективно больше зрителей по всему миру», – сказал Каррера.