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    Каррера: «Не исключаю, что летом в «Спартаке» могут появиться три-четыре новых игрока»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые ведут трансферную работу и в команде летом могут появиться несколько новых игроков. Итальянский специалист подчеркнул, что для выступления на три фронта спартаковцам понадобится более глубокий состав.

    «Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться три-четыре новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта – чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня», – сказал Каррера.

    Напомним, что помимо чемпионата и Кубка России «Спартак» в следующем сезоне выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 14:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 мая 2017, 17:43

      Очень интересно, кого и на какие позиции будут брать. Посмотрим))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 17:05

      Покупать то покупать,
      Молодёжь не забывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      сергей 113 23 мая 2017, 16:56

      И Ильина из урала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > сергей 113 23 мая 2017, 18:21

      Ильин еще нужен в Урале .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      сергей 113 23 мая 2017, 16:54

      Шатова из зенита забрать и молодость и перспектива

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:17

      Меня смущает выражение "не исключено" ... А что , есть сомнения ?

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 23 мая 2017, 16:15

      Интересно в во втором Спартаке будут смотреть и в молодёжке?

      0
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      Рейтинг: +11

      Polet777 > александр 59 23 мая 2017, 17:25

      В Seria A , мне кажется, смотреть будут, а нашу молодежь последними просматривать будут.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 14:50

      Просто необходимо подписать несколько игроков, впереди ЛЧ!

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