Каррера: «Не исключаю, что летом в «Спартаке» могут появиться три-четыре новых игрока»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые ведут трансферную работу и в команде летом могут появиться несколько новых игроков. Итальянский специалист подчеркнул, что для выступления на три фронта спартаковцам понадобится более глубокий состав.

«Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться три-четыре новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта – чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня», – сказал Каррера.

Напомним, что помимо чемпионата и Кубка России «Спартак» в следующем сезоне выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.