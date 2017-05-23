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  • Каррера: «Не исключаю, что летом в «Спартаке» могут появиться три-четыре новых игрока»

Каррера: «Не исключаю, что летом в «Спартаке» могут появиться три-четыре новых игрока»

23 мая 2017, 14:46
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые ведут трансферную работу и в команде летом могут появиться несколько новых игроков. Итальянский специалист подчеркнул, что для выступления на три фронта спартаковцам понадобится более глубокий состав.

«Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться три-четыре новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта – чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня», – сказал Каррера.

Напомним, что помимо чемпионата и Кубка России «Спартак» в следующем сезоне выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Павел Буре
1495540240
Просто необходимо подписать несколько игроков, впереди ЛЧ!
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александр 59
1495545342
Интересно в во втором Спартаке будут смотреть и в молодёжке?
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dok66
1495545423
Меня смущает выражение "не исключено" ... А что , есть сомнения ?
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сергей 113
1495547658
Шатова из зенита забрать и молодость и перспектива
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сергей 113
1495547785
И Ильина из урала
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subbotaspartak
1495548348
Покупать то покупать, Молодёжь не забывать.
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Д Альбертини
1495550625
Очень интересно, кого и на какие позиции будут брать. Посмотрим))
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