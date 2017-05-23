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    Зобнин: «Был счастлив, узнав результат матча «Зенита» с «Тереком»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как следил за матчем 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» уступил «Тереку» со счетом 0:1, обеспечив чемпионство красно-белым.

    «В отличие от «Лестера», который в прошлом году в полном составе смотрел матч «Тоттенхэма», мы обошлись без командного просмотра. Были уверены, что «Зенит» победит дома «Терек». Мы с женой сидели в суши-ресторане. Я на телефоне смотрел матч «Зенита». Как только «Терек» забил, у меня села батарейка. Досматривал на телефоне жены. Реагировал эмоционально. На меня даже посматривали косо, но я был счастлив.

    Мне позвонил Глушаков и позвал на стадион. Сказал: «Тут и руководство, и болельщики – приезжай!» Я выдвигался, но позвонил начальник команды: «Не надо на стадион, там все перекрыто. Давай в ресторан «Ласточка», – рассказал Зобнин.

    Напомним, что «Спартак» в этом сезоне стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      Зэб 23 мая 2017, 14:08

      Дружок ну и мало тебе надо для счастья.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 мая 2017, 10:06

      Спартак самая непредсказуемая команда. Когда надо было 4 очка, все сходились во мнении, с Амкаром можно ничью, Тереку можно проиграть, а Арсенал точно вынесем. Получилось наоборот:Амкар обыграли, Терек вынесли, Арсеналу влетели. Со времен Федотова Владимира Григорьевича, ничего не изменилось, Спартак по-прежнему весёлая команда, нельзя с уверенностью сказать, как сыграют.

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 23 мая 2017, 09:45

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      Терек лишь ускорил чемпионство Спартака!

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