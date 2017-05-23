Зобнин: «Был счастлив, узнав результат матча «Зенита» с «Тереком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как следил за матчем 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» уступил «Тереку» со счетом 0:1, обеспечив чемпионство красно-белым.

«В отличие от «Лестера», который в прошлом году в полном составе смотрел матч «Тоттенхэма», мы обошлись без командного просмотра. Были уверены, что «Зенит» победит дома «Терек». Мы с женой сидели в суши-ресторане. Я на телефоне смотрел матч «Зенита». Как только «Терек» забил, у меня села батарейка. Досматривал на телефоне жены. Реагировал эмоционально. На меня даже посматривали косо, но я был счастлив.

Мне позвонил Глушаков и позвал на стадион. Сказал: «Тут и руководство, и болельщики – приезжай!» Я выдвигался, но позвонил начальник команды: «Не надо на стадион, там все перекрыто. Давай в ресторан «Ласточка», – рассказал Зобнин.

Напомним, что «Спартак» в этом сезоне стал чемпионом России впервые с 2001 года.