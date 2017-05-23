Мбаппе: «Хочу играть. Мне не 35, чтобы экономить силы»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе считает, что находится в том возрасте, когда нужно играть как можно больше, не думая об экономии сил. Он готов принять самостоятельное решение о своем будущем, невзирая на обрушившееся на него давление.

«Я готов принимать решение о своем будущем на основании того, что будет полезно для моей карьеры. Я сейчас в том возрасте, когда прежде всего нужно играть. И это является главным фактором для меня. Мне не 35, когда стоит задуматься о том, чтобы экономить силы. И только я сам буду принимать такое решение. Никуда не уйду, если кто-то будет на меня давить», – заявил молодой футболист.

В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 голов.