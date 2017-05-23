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    Мбаппе: «Хочу играть. Мне не 35, чтобы экономить силы»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе считает, что находится в том возрасте, когда нужно играть как можно больше, не думая об экономии сил. Он готов принять самостоятельное решение о своем будущем, невзирая на обрушившееся на него давление.

    «Я готов принимать решение о своем будущем на основании того, что будет полезно для моей карьеры. Я сейчас в том возрасте, когда прежде всего нужно играть. И это является главным фактором для меня. Мне не 35, когда стоит задуматься о том, чтобы экономить силы. И только я сам буду принимать такое решение. Никуда не уйду, если кто-то будет на меня давить», – заявил молодой футболист.

    В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 голов.

    Источник: Goal.com

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    23.05.2017 08:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:37

      Для 18-летнего вполне здраво рассуждает .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:08

      Жги, Киля! Пупок не надорви только, излишняя прыть черевата травмами.

      0
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