Ребров не ждет в «Спартаке» дорогостоящих звезд

Голкипер «Спартака» Артем Ребров уверен, что следующий сезон станет определяющим для красно-белых. Футболист считает, что клубу требуются точечные усиления состава, которые можно сделать без приобретения дорогостоящих звезд.

«Лакмусовой бумажкой для нас станет следующий сезон. На нас уже будут смотреть по-другому – как на чемпионов, и с первых же туров надо будет доказывать свою состоятельность. Тогда уже сами и увидим, и окружение поймет, может ли наша команда идти дальше и быть лучше, чем в минувшем сезоне

За счет чего добавлять? В первую очередь, за счет своих футболистов. Конечно, будут приобретения под Лигу чемпионов. Но никто не хочет покупать суперзвезд, которые приедут сюда за большими деньгами. И тренер говорит, и руководство, что нужно сохранить костяк и добавлять новых игроков точечно. Это принесет нам дальше какой-то результат», – сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».

Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.