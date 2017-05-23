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    Ребров не ждет в «Спартаке» дорогостоящих звезд

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров уверен, что следующий сезон станет определяющим для красно-белых. Футболист считает, что клубу требуются точечные усиления состава, которые можно сделать без приобретения дорогостоящих звезд.

    «Лакмусовой бумажкой для нас станет следующий сезон. На нас уже будут смотреть по-другому – как на чемпионов, и с первых же туров надо будет доказывать свою состоятельность. Тогда уже сами и увидим, и окружение поймет, может ли наша команда идти дальше и быть лучше, чем в минувшем сезоне

    За счет чего добавлять? В первую очередь, за счет своих футболистов. Конечно, будут приобретения под Лигу чемпионов. Но никто не хочет покупать суперзвезд, которые приедут сюда за большими деньгами. И тренер говорит, и руководство, что нужно сохранить костяк и добавлять новых игроков точечно. Это принесет нам дальше какой-то результат», – сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».

    Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:30

      Следующий сезон - лакмусовый . Он и покажет чего стоит чемпионство Спартака .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 07:48

      Усиление надо по любому.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 07:05

      А разве Спартак в этом чемпионате с первого тура не доказывал?
      Против Спартака всегда как против чемпиона играют и правильно делают. Спартак Чемпион!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 мая 2017, 06:50

      Главное сейчас сохранить лидеров

      1
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