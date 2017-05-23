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Ребров не ждет в «Спартаке» дорогостоящих звезд

23 мая 2017, 06:05
4

Голкипер «Спартака» Артем Ребров уверен, что следующий сезон станет определяющим для красно-белых. Футболист считает, что клубу требуются точечные усиления состава, которые можно сделать без приобретения дорогостоящих звезд.

«Лакмусовой бумажкой для нас станет следующий сезон. На нас уже будут смотреть по-другому – как на чемпионов, и с первых же туров надо будет доказывать свою состоятельность. Тогда уже сами и увидим, и окружение поймет, может ли наша команда идти дальше и быть лучше, чем в минувшем сезоне

За счет чего добавлять? В первую очередь, за счет своих футболистов. Конечно, будут приобретения под Лигу чемпионов. Но никто не хочет покупать суперзвезд, которые приедут сюда за большими деньгами. И тренер говорит, и руководство, что нужно сохранить костяк и добавлять новых игроков точечно. Это принесет нам дальше какой-то результат», – сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».

Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (4)
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Михаил Шевченко
1495511424
Главное сейчас сохранить лидеров
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Дядя Серёжа
1495512315
А разве Спартак в этом чемпионате с первого тура не доказывал? Против Спартака всегда как против чемпиона играют и правильно делают. Спартак Чемпион!
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Диктор
1495514907
Усиление надо по любому.
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dok66
1495524635
Следующий сезон - лакмусовый . Он и покажет чего стоит чемпионство Спартака .
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