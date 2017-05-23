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  • Промес: «Недопустимо проигрывать 0:3, если ты носишь футболку «Спартака»

Промес: «Недопустимо проигрывать 0:3, если ты носишь футболку «Спартака»

23 мая 2017, 01:37
30

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес остался недоволен результатом матча заключительного тура РФПЛ против тульского «Арсенала», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 0:3. Голландец подчеркнул, что игрокам красно-белых недопустимо проигрывать с таким счетом.

«Что произошло в матче с «Арсеналом»? Мы не начали игру по-спартаковски. Как вы видите, соперники забили стандартный гол. Они поняли, что смогут забивать в наши ворота. Потом игрок «Спартака» получил красную карточку, и мы играли в 10 футболистов. Сложно было перевернуть ход игры. Как объяснить? Наверное, это вопрос настроя. Мы совершили слишком много ошибок, никаких других оправданий быть не может. Соперник играл слишком хорошо.

Думаю, что 0-3 это недопустимо, если ты носишь футболку «Спартака». Но мы уже чемпионы. Дело в голове, совершили ошибки», – сказал Промес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Промес Квинси
Комментарии (30)
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Superviser77
1495506099
Я тебя умоляю.... Выигрывать у такой команды как тульский Арсенал такой команде как Спартак должны и вдевятером.... Лондонский Арсенал давеча вдесятером выиграл у Эвертона, а Эвертон далеко не того уровня команда как туляки...
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Mahone
1495507830
Да,честно стыдно так заканчивать,в ранге чемпиона
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Popularov
1495509487
С оглушительным ПОЗОРОМ Спартак проиграл в Туле. С оглушительным ПОЗОРОМ! А ещё был не забитый пенальти Расичем на 35 мин. в ворота Спартака, А ещё туляки не забили верные три 100% момента, А ещё Егоров не поставил на 27 мин. 100% пеналь в ворота Спартака. Теперь вам понятно, как играет Спартак??? "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Спартак играл в Туле ПОЗОРНО и БЕЗДАРНО, хотя арбитр Егоров всячески старался помогать Спартаку избежать разгрома. Поздравляем туляков с победой и с местом в стыках! У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в «Спартаке» установил антирекорд чемпионата России по числу поражений с разгромным счётом в чемпионском сезоне. Поражение от тульского «Арсенала» в 30-м туре стало для спартаковцев третьим в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Ранее «Спартак» пропустил три мяча от «Крыльев Советов» (итоговый счет: 0-4) и «Ростова». Впервые в истории чемпион был разгромлен трижды. Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал. А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам??? Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
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DQ1
1495510193
С этим матчем вообще все мутненько
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Бугимен
1495514916
В РФПЛ иногда можно, а ЛЧ чтобы там всех рвали и метали!
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RedWhiteFans2
1495517092
Это был дружественный проигрыш родственной команде, которая дала ей возможность остаться в Примьере. Поэтому к игре Спартака и чемпионов это ничего не имеет. Просто за Тулой теперь должок.
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пряник929
1495519679
Стечение обстоятельств: одни хотели и смогли, другие могли, но не захотели
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NEMETSRUS
1495525634
Так забил бы 4 гола и выиграли бы 3-4 умник если был в футболке спартака ?!?!?!
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stream15
1495526580
Ходть в футболке спартака и играть договорняки - ПОЗОР!!!!
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NEON-SM
1495548892
да врят ли договорняк, скорее с похмелья были
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