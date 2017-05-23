Промес: «Недопустимо проигрывать 0:3, если ты носишь футболку «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес остался недоволен результатом матча заключительного тура РФПЛ против тульского «Арсенала», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 0:3. Голландец подчеркнул, что игрокам красно-белых недопустимо проигрывать с таким счетом.

«Что произошло в матче с «Арсеналом»? Мы не начали игру по-спартаковски. Как вы видите, соперники забили стандартный гол. Они поняли, что смогут забивать в наши ворота. Потом игрок «Спартака» получил красную карточку, и мы играли в 10 футболистов. Сложно было перевернуть ход игры. Как объяснить? Наверное, это вопрос настроя. Мы совершили слишком много ошибок, никаких других оправданий быть не может. Соперник играл слишком хорошо.

Думаю, что 0-3 это недопустимо, если ты носишь футболку «Спартака». Но мы уже чемпионы. Дело в голове, совершили ошибки», – сказал Промес.