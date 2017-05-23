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    Промес: «Недопустимо проигрывать 0:3, если ты носишь футболку «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес остался недоволен результатом матча заключительного тура РФПЛ против тульского «Арсенала», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 0:3. Голландец подчеркнул, что игрокам красно-белых недопустимо проигрывать с таким счетом.

    «Что произошло в матче с «Арсеналом»? Мы не начали игру по-спартаковски. Как вы видите, соперники забили стандартный гол. Они поняли, что смогут забивать в наши ворота. Потом игрок «Спартака» получил красную карточку, и мы играли в 10 футболистов. Сложно было перевернуть ход игры. Как объяснить? Наверное, это вопрос настроя. Мы совершили слишком много ошибок, никаких других оправданий быть не может. Соперник играл слишком хорошо.

    Думаю, что 0-3 это недопустимо, если ты носишь футболку «Спартака». Но мы уже чемпионы. Дело в голове, совершили ошибки», – сказал Промес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2017 01:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 17:14

      да врят ли договорняк, скорее с похмелья были

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 23 мая 2017, 11:03

      Ходть в футболке спартака и играть договорняки - ПОЗОР!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 мая 2017, 10:47

      Так забил бы 4 гола и выиграли бы 3-4 умник если был в футболке спартака ?!?!?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 10:37

      Даже если и пропустили, но вы же Спартак надо было дожимать соперника. Тем более не с топ-клубом играли. Жаль, что последний матч так закончили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 23 мая 2017, 09:54

      Это просто благотворительность !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 мая 2017, 09:07

      Стечение обстоятельств: одни хотели и смогли, другие могли, но не захотели

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 мая 2017, 08:24

      Это был дружественный проигрыш родственной команде, которая дала ей возможность остаться в Примьере. Поэтому к игре Спартака и чемпионов это ничего не имеет. Просто за Тулой теперь должок.

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > ROSTOV SUPER 23 мая 2017, 09:56

      Быстро вы посчитали! А если Тула проиграет в переходных играх и вылетит? Кто тогда будет отдавать долг Спартаку?

      1
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      Рейтинг: +141

      datura 23 мая 2017, 08:19

      Когда команда выигрывает все знают реальные причины победы, когда проигрывает всё как-то туманненько и просто "недопустимо"...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 мая 2017, 07:48

      В РФПЛ иногда можно, а ЛЧ чтобы там всех рвали и метали!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 07:44

      Ну да-с 3-0 вы переборщили,согласен.

      1
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