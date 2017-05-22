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Источник: «Порту» уволит главного тренера Санту

22 мая 2017, 23:40

Португальское издание A Bola сообщает о том, что руководство «Порту» намерено прекратить сотрудничество с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Под руководством 43-летнего португальца команда заняла второе место в турнирной таблице Примейры по итогам сезона. Отставание от чемпиона «Бенфики» составило шесть очков.

Специалист возглавил «Порту» в июне 2016 года, подписав двухлетний контракт. Клуб стал третьим в тренерской карьере Санту – прежде он тренировал «Валенсию» и «Риу Аве». С клубом из города Вила-ду-Конди он выходил в финал Кубка Португалии и лиги.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Порту Эшпириту Санту Нуну
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