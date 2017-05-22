Глушаков – о награде игроку сезона: «Хочу поблагодарить всех тренеров и семью»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы в номинации «Лучший игрок сезона РФПЛ».

«Хочу поблагодарить всех тренеров, которые меня тренировали, благодаря им я получил эту премию. Семья также очень важна для меня», — сказал 30-летний россиянин.

В минувшем сезоне хавбек забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 25-ти матчах национального первенства. Красно-белые одержали победу в турнире впервые за 16 лет. Глушаков перешел в «Спартак» в июне 2013 года из «Локомотива».

Ранее экс-игрок сборной СССР Никита Симонян прокомментировал свою победу в номинации «За вклад в развитие футбола».