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    Глушаков – о награде игроку сезона: «Хочу поблагодарить всех тренеров и семью»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы в номинации «Лучший игрок сезона РФПЛ».

    «Хочу поблагодарить всех тренеров, которые меня тренировали, благодаря им я получил эту премию. Семья также очень важна для меня», — сказал 30-летний россиянин.

    В минувшем сезоне хавбек забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 25-ти матчах национального первенства. Красно-белые одержали победу в турнире впервые за 16 лет. Глушаков перешел в «Спартак» в июне 2013 года из «Локомотива».

    Ранее экс-игрок сборной СССР Никита Симонян прокомментировал свою победу в номинации «За вклад в развитие футбола».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 21:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 10:03

      Заслуженно и справедливо. Поздравляю капитан!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 мая 2017, 08:59

      Приятно за Дениса, но Промес не хуже! РФС выбрал Глушакова, потому что он россиянин.. Хотя Денис тоже выдал прекрасный сезон

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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:23

      По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и Фернандо рядом НЕ СТОЯЛИ!
      Если Промеса не признают лучшим, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!
      Глушаков и Фернандо НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в сезоне!!!
      Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова и Фернандо!
      Глушаков и Фернандо играют через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛИ!
      Спрашивается??? За какие такие уши и кто вытянул Глушакова и Фернандо на звание "лучшего"!!!
      Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ в РФПЛ!!!
      Кто-то усиленно вытащил Глушакова на звание лучшего, а Промеса задвинули заспину Глушакову!
      Это нечестно и ПРЕДВЗЯТО!
      А где-то даже попахивает расизмом!
      Разве иностранный игрок не может быть лучшим, если он это заслужил своей игрой?
      Промес заслужил и имеет полное право ЧЕСТНО называться ЛУЧШИМ в РФПЛ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ!!!
      На обмане и подтасовках Глушакова сделали "лучшим"!
      Это очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:40

      Так держать!

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 мая 2017, 22:32

      Заслужил, Капитан!

      2
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      Рейтинг: +752

      alex1004 22 мая 2017, 21:47

      Денис, ты в этом сезоне действительно лучший!!! Молодца!!!

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