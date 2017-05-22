Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков – о награде игроку сезона: «Хочу поблагодарить всех тренеров и семью»

Глушаков – о награде игроку сезона: «Хочу поблагодарить всех тренеров и семью»

22 мая 2017, 21:38
6

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы в номинации «Лучший игрок сезона РФПЛ».

«Хочу поблагодарить всех тренеров, которые меня тренировали, благодаря им я получил эту премию. Семья также очень важна для меня», — сказал 30-летний россиянин.

В минувшем сезоне хавбек забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 25-ти матчах национального первенства. Красно-белые одержали победу в турнире впервые за 16 лет. Глушаков перешел в «Спартак» в июне 2013 года из «Локомотива».

Ранее экс-игрок сборной СССР Никита Симонян прокомментировал свою победу в номинации «За вклад в развитие футбола».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1004
1495478833
Денис, ты в этом сезоне действительно лучший!!! Молодца!!!
Ответить
oyabun
1495481546
Заслужил, Капитан!
Ответить
Дядя Серёжа
1495507246
Так держать!
Ответить
Popularov
1495509781
По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и Фернандо рядом НЕ СТОЯЛИ! Если Промеса не признают лучшим, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!! Глушаков и Фернандо НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в сезоне!!! Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова и Фернандо! Глушаков и Фернандо играют через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛИ! Спрашивается??? За какие такие уши и кто вытянул Глушакова и Фернандо на звание "лучшего"!!! Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ в РФПЛ!!! Кто-то усиленно вытащил Глушакова на звание лучшего, а Промеса задвинули заспину Глушакову! Это нечестно и ПРЕДВЗЯТО! А где-то даже попахивает расизмом! Разве иностранный игрок не может быть лучшим, если он это заслужил своей игрой? Промес заслужил и имеет полное право ЧЕСТНО называться ЛУЧШИМ в РФПЛ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ!!! На обмане и подтасовках Глушакова сделали "лучшим"! Это очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!
Ответить
Д Альбертини
1495519191
Приятно за Дениса, но Промес не хуже! РФС выбрал Глушакова, потому что он россиянин.. Хотя Денис тоже выдал прекрасный сезон
Ответить
OfaZavr
1495523018
Заслуженно и справедливо. Поздравляю капитан!
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
Московский клуб находится на грани революции
01:21
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+