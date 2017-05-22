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  • Глушаков: «В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Не удивлюсь, если так же и в «Газпроме»

Глушаков: «В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Не удивлюсь, если так же и в «Газпроме»

22 мая 2017, 20:14
23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после визита команды в офис спонсора «Лукойл» рассказал о клубных пристрастиях работников компании.

– Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит.

– Как напутствовали?

– Все как обычно: «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.

– То есть, в «Лукойле» все за «Спартак болеют?

– Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак».

Ранее «Бомбардир» писал о том, что 30-летний Глушаков был признан лучшим игроком сезона в чемпионате России по версии РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (23)
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Зэб
1495473488
Есть мнение что на заправке Лукойл в Грозном болеют за Терек.
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dok66
1495473907
В Лукойле - подарки , приятно и есть о чем говорить . А я что-то так и не услышал комментов от Глушакова по поводу матча с Арсеналом !
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Garrincha58
1495474303
Глушак наверное еще за Спартак болеют и в Мадриде и Барселоне
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mihail200606
1495475305
и кадыров еще скажи за спартак болеет, просто очень скрывает... глушаков че то разговорился ... щебечет без остановки.
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shinnik
1495475957
удивляйся,только рот закрой,много тебя,много..
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Tostao
1495478248
Глушаков никогда не отличался сдержанностью, его всегда заносило. Помните как он крестил Билича!? Это ещё хорошо, что он всего лишь футболист, а если бы он служил в засекреченной конторе? Вот это был бы источник для врага !!! Инфа лилась бы с него, как вода с дырявой бочки в ливень. И ведь самое главное - не по злому умыслу, а от недостатка ума.)) И это ещё слава Богу, ведь ещё один говорун не перешёл в "Зенит", вот бы этим дуэтом заслушались. ))
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Nevsky_RU
1495485402
Судя по тому, что в последние годы Газпром делает с Зенитом, он не далёк от истины))
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Zubo
1495492144
Верните награбленное тцуки, народ стонет ! Думаете там в Лукойле бабло есть так все можно. Распускать надо этот лукойловский нац проэкт !
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Добрый Бобер
1495509423
Я болею за "Спартак", возмите меня в "Лукойл"!
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Popularov
1495510723
Алексей Миллер! Вам большой и ПЛАМЕННЫЙ спартаковский ПРИВЕТ от Мутко! Мутко с Федуном ЗАВАРИЛИ, а вам теперь РАСХЛЁБЫВАТЬ это скандальное судейство имени Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС! Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футблу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УШЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару! Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака. Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака. А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку! Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!! Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают! Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!! Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!! Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО??? В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото! Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов! Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру??? Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха. ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги! Пусть Зенит скажет за это БОЛЬШОЕ спасибо Мутко! Президент РФС очень КОРЫСТНО постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту и его болельщикам!
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