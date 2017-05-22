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    Глушаков: «В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Не удивлюсь, если так же и в «Газпроме»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после визита команды в офис спонсора «Лукойл» рассказал о клубных пристрастиях работников компании.

    – Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит.

    – Как напутствовали?

    – Все как обычно: «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.

    – То есть, в «Лукойле» все за «Спартак болеют?

    – Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак».

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что 30-летний Глушаков был признан лучшим игроком сезона в чемпионате России по версии РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 20:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:38

      Алексей Миллер!
      Вам большой и ПЛАМЕННЫЙ спартаковский ПРИВЕТ от Мутко!
      Мутко с Федуном ЗАВАРИЛИ, а вам теперь РАСХЛЁБЫВАТЬ это скандальное судейство имени Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!
      Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
      Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
      Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
      Ни одного тура без судейских скандалов!
      Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
      Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
      Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
      Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
      А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футблу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УШЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару!
      Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака.
      Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака.
      А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку!
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!!
      Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают!
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!!
      Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!!
      Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!!
      Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО???
      В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!
      Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов!
      Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру???
      Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха.
      ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги!
      Пусть Зенит скажет за это БОЛЬШОЕ спасибо Мутко!
      Президент РФС очень КОРЫСТНО постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту и его болельщикам!

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      Рейтинг: +2336

      den161 > Popularov 23 мая 2017, 07:38

      во тебе делать нехуй столько писать...

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Popularov 23 мая 2017, 09:17

      Мирча, акстись уже :)

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 23 мая 2017, 06:17

      Я болею за "Спартак", возмите меня в "Лукойл"!

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      Рейтинг: -13

      Popularov > Добрый Бобер 23 мая 2017, 06:41

      ...возмите меня в "Лукойл"!...

      А свистеть в пользу Спартака умеешь???
      Если не умеешь, тогда иди и учись, а когда научишься тогда и приходи и Федун лично ПРОВЕРИТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 мая 2017, 01:29

      Верните награбленное тцуки, народ стонет ! Думаете там в Лукойле бабло есть так все можно. Распускать надо этот лукойловский нац проэкт !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 мая 2017, 23:36

      Судя по тому, что в последние годы Газпром делает с Зенитом, он не далёк от истины))

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 мая 2017, 22:44

      Именно поэтому я в Лукойле ни когда не заправляюсь!!!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Dellleone 23 мая 2017, 01:30

      Да ладно))), просто там бензин дорогой, себе то не ври!)))))))

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 мая 2017, 21:37

      Глушаков никогда не отличался сдержанностью, его всегда заносило. Помните как он крестил Билича!?
      Это ещё хорошо, что он всего лишь футболист, а если бы он служил в засекреченной конторе? Вот это был бы источник для врага !!! Инфа лилась бы с него, как вода с дырявой бочки в ливень. И ведь самое главное - не по злому умыслу, а от недостатка ума.))
      И это ещё слава Богу, ведь ещё один говорун не перешёл в "Зенит", вот бы этим дуэтом заслушались. ))

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 мая 2017, 21:30

      лучший

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:08

      Многих знаю в лукойле. Всем стыдно за этот позор, хотя длят начальства заявляют, что они мясные.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2017, 20:59

      удивляйся,только рот закрой,много тебя,много..

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > shinnik 22 мая 2017, 21:23

      Сейчас его время, он герой имеет право "быть много"

      1
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      ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay > shinnik 22 мая 2017, 21:47

      лучше и не скажешь!!!
      в каждой дырке затычка , неврастеничка!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 мая 2017, 20:48

      и кадыров еще скажи за спартак болеет, просто очень скрывает...

      глушаков че то разговорился ... щебечет без остановки.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > mihail200606 23 мая 2017, 05:48

      Ты прав, он не просто скрывается, он не сознается никогда.

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