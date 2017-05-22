Глушаков: «В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Не удивлюсь, если так же и в «Газпроме»

Алексей Миллер!
Вам большой и ПЛАМЕННЫЙ спартаковский ПРИВЕТ от Мутко!
Мутко с Федуном ЗАВАРИЛИ, а вам теперь РАСХЛЁБЫВАТЬ это скандальное судейство имени Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!
Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
Ни одного тура без судейских скандалов!
Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
"Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака"!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
Они не хотят введения видео повторов!
Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футблу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УШЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару!
Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака.
Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака.
А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку!
Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!!
Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают!
Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!!
Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!!
Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!!
Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО???
В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!
Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов!
Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру???
Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха.
ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги!
Пусть Зенит скажет за это БОЛЬШОЕ спасибо Мутко!
Президент РФС очень КОРЫСТНО постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту и его болельщикам!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после визита команды в офис спонсора «Лукойл» рассказал о клубных пристрастиях работников компании.
– Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит.
– Как напутствовали?
– Все как обычно: «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.
– То есть, в «Лукойле» все за «Спартак болеют?
– Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак».
Ранее «Бомбардир» писал о том, что 30-летний Глушаков был признан лучшим игроком сезона в чемпионате России по версии РФС.