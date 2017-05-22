Глушаков: «В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Не удивлюсь, если так же и в «Газпроме»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после визита команды в офис спонсора «Лукойл» рассказал о клубных пристрастиях работников компании.
– Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит.
– Как напутствовали?
– Все как обычно: «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.
– То есть, в «Лукойле» все за «Спартак болеют?
– Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак».
Ранее «Бомбардир» писал о том, что 30-летний Глушаков был признан лучшим игроком сезона в чемпионате России по версии РФС.
Источник: «Спорт-Экспресс»