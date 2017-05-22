Симонян: «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль «Спартака»

как у человека, перешагнувшего отметку в 90 лет,-
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ППЦ ! у людей есть хоть какое то уважение писавших ниже? да ему можно за что угодно дать медаль , она ему будет наградой! кто не знает кто такой Симонян почитайте историю! она ему будет просто приятно за его заслуги , а не потому что он что то сделал в этом году!
оДин вопрос возникает----где вы алеши будете в 90 лет и кто о вас вспомнит?
Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян дал понять, что был бы рад получить чемпионскую медаль красно-белых. Напомним, ранее владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что планирует вручить золотые медали Симоняну и Олегу Романцеву.
«Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам «Спартака». Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью.
Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю «Спартак» за такое внимание», — сказал Симонян.