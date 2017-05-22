Симонян: «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян дал понять, что был бы рад получить чемпионскую медаль красно-белых. Напомним, ранее владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что планирует вручить золотые медали Симоняну и Олегу Романцеву.

«Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам «Спартака». Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью.

Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю «Спартак» за такое внимание», — сказал Симонян.