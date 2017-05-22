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    Симонян: «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян дал понять, что был бы рад получить чемпионскую медаль красно-белых. Напомним, ранее владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что планирует вручить золотые медали Симоняну и Олегу Романцеву.

    «Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам «Спартака». Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью.

    Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю «Спартак» за такое внимание», — сказал Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 15:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +665

      Snerg 23 мая 2017, 00:34


      как у человека, перешагнувшего отметку в 90 лет,-
      -------------------------------------
      ППЦ ! у людей есть хоть какое то уважение писавших ниже? да ему можно за что угодно дать медаль , она ему будет наградой! кто не знает кто такой Симонян почитайте историю! она ему будет просто приятно за его заслуги , а не потому что он что то сделал в этом году!
      оДин вопрос возникает----где вы алеши будете в 90 лет и кто о вас вспомнит?

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 22 мая 2017, 19:52

      Ярцеву и Валере до кучи можно,да чего уж и Егорке титову

      0
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Зэб 23 мая 2017, 00:35

      была бы возможность я бы тебе мозги купил(... печаль ---их не продают

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:23

      Вы легенда Спартака-думаю верное решение!!!!1Поздравляю!!!!!!1

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:01

      ну и мне тогда))) всем раздайте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 мая 2017, 16:13

      Симонян и Романцев - это легенды Спартака, много сделавшие для клуба. Они всей своей работой заслужили медали. И не одну. Думаю, клуб не обеднеет, если вручит.

      7
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 22 мая 2017, 16:06

      Легенда

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2017, 16:02

      Заслужил.

      7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 16:02

      Решение за ФК "Спартак".

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 мая 2017, 15:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Симонян: - «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль Спартака».
      А Симоняну за что???
      За то, что помогал Спартаку НЕЧЕСТНО отбирать очки у других команд, за счёт судейских СКАНДАЛОВ и безобразного судейства в пользу Спартака???
      За счёт административного ресурса РФС и помощи Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС?
      Симонян НЕ ДОСТОИН медали!
      Эта медаль СКАНДАЛЬНАЯ, со скандальным федуновским отливом!
      Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
      А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
      Вот поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
      Аленичев больше Симоняна заслуживает медаль, но Аленичеву СКАНДАЛЬНАЯ медаль НЕ НУЖНА, а Симоняну нужна!
      Вот Симонян КОСВЕННО и признался в судейских скандалах с его помощью.
      Не зря оказывается старался!
      НАСКАНДАЛИЛ по полной программе БЕЗОБРАЗНОГО судейства на скандальную спартаковскую медаль!

      -6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Popularov 22 мая 2017, 16:01

      Я его больше не комментирую .

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 22 мая 2017, 16:57

      Мог бы уже новую бредятину написать...

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > filosof sparty 22 мая 2017, 20:05

      Вы не правы, коллега, он растет. Раньше одно и то же постил, а сейчас постоянно выдает новую бредятину. )))

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