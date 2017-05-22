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  • Симонян: «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль «Спартака»

Симонян: «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль «Спартака»

22 мая 2017, 15:40
13

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян дал понять, что был бы рад получить чемпионскую медаль красно-белых. Напомним, ранее владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что планирует вручить золотые медали Симоняну и Олегу Романцеву.

«Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам «Спартака». Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью.

Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю «Спартак» за такое внимание», — сказал Симонян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (13)
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Popularov
1495457515
Симонян: - «Обрадуюсь, если мне вручат золотую медаль Спартака». А Симоняну за что??? За то, что помогал Спартаку НЕЧЕСТНО отбирать очки у других команд, за счёт судейских СКАНДАЛОВ и безобразного судейства в пользу Спартака??? За счёт административного ресурса РФС и помощи Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС? Симонян НЕ ДОСТОИН медали! Эта медаль СКАНДАЛЬНАЯ, со скандальным федуновским отливом! Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал. А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам??? Вот поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ! Аленичев больше Симоняна заслуживает медаль, но Аленичеву СКАНДАЛЬНАЯ медаль НЕ НУЖНА, а Симоняну нужна! Вот Симонян КОСВЕННО и признался в судейских скандалах с его помощью. Не зря оказывается старался! НАСКАНДАЛИЛ по полной программе БЕЗОБРАЗНОГО судейства на скандальную спартаковскую медаль!
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dok66
1495458149
Решение за ФК "Спартак".
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Диктор
1495458152
Заслужил.
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Decorhome
1495458380
Легенда
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oyabun
1495458811
Симонян и Романцев - это легенды Спартака, много сделавшие для клуба. Они всей своей работой заслужили медали. И не одну. Думаю, клуб не обеднеет, если вручит.
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NEON-SM
1495465262
ну и мне тогда))) всем раздайте
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Mahone
1495466629
Вы легенда Спартака-думаю верное решение!!!!1Поздравляю!!!!!!1
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Зэб
1495471928
Ярцеву и Валере до кучи можно,да чего уж и Егорке титову
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Snerg
1495488882
как у человека, перешагнувшего отметку в 90 лет,- ------------------------------------- ППЦ ! у людей есть хоть какое то уважение писавших ниже? да ему можно за что угодно дать медаль , она ему будет наградой! кто не знает кто такой Симонян почитайте историю! она ему будет просто приятно за его заслуги , а не потому что он что то сделал в этом году! оДин вопрос возникает----где вы алеши будете в 90 лет и кто о вас вспомнит?
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