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    Хонда объявил об уходе из «Милана»

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда попрощался с болельщиками итальянской команды. Японский футболист сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

    «Спасибо вам, мои дорогие болельщики. Благодаря вам я смог вырасти как личность в эти непростые 3,5 года.

    Я покидаю «Милан», но рассчитываю еще встретиться с вами в скором будущем», – приводит слова 30-летнего хавбека The Indian Express.

    Напомним, что Хонда перешел в «Милан» в 2014 году из ЦСКА. Полузащитник провел за красно-черных 90 матчей, забив 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 12:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2017, 16:43

      Сраный япошка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2017, 13:55

      Досвидули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 22 мая 2017, 13:46

      в Китай на заработки, там ужесточают лимит, но для игрока АФФ самое то, плюс денег отвалят за контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 мая 2017, 13:40

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 мая 2017, 12:58

      В таком возрасте вас уважаемый Кейсуке ожидают в "Фенербахче" или "ЛА Гэлекси"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      barca9651 22 мая 2017, 12:49

      урод ускоглазый так тебе и надо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 мая 2017, 12:34

      В ЦСКА его, и Мусу тоже. вот Вам и игроки на ЛЧ!

      0
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      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > Челнинец 22 мая 2017, 14:18

      В ЦСКА он и даром не нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 мая 2017, 12:32

      Хороший игрок, давай обратно в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 22 мая 2017, 12:30

      Перед уходом банку положил знатную!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 22 мая 2017, 12:21

      Ну можно еще пару сезонов в ЦСКА погонять

      2
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      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > xColaz 22 мая 2017, 12:25

      В его случае - посидеть , ибо играть он похоже не хочет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > life85 22 мая 2017, 12:26

      да он уже как года 4 не хочет

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > xColaz 22 мая 2017, 12:31

      ЦСКА он не нужен . В последний сезон в ЦСКА он и так играл "через пень колоду" .

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      Рейтинг: +649

      MichelWB > I_R_O_N_M_A_N 22 мая 2017, 14:19

      Не то слово.

      0
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > 22 мая 2017, 14:37

      Китай, Катар и т.д и т.п

      0
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