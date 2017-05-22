Хонда объявил об уходе из «Милана»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда попрощался с болельщиками итальянской команды. Японский футболист сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Спасибо вам, мои дорогие болельщики. Благодаря вам я смог вырасти как личность в эти непростые 3,5 года.

Я покидаю «Милан», но рассчитываю еще встретиться с вами в скором будущем», – приводит слова 30-летнего хавбека The Indian Express.

Напомним, что Хонда перешел в «Милан» в 2014 году из ЦСКА. Полузащитник провел за красно-черных 90 матчей, забив 11 голов.