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    Депутат Госдумы считает, что «Спартак» мог намеренно проиграть «Арсеналу»

    Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» мог носить договорной характер.

    Напомним, что туляки одержали победу над красно-белыми, которая позволила команде покинуть зону вылета в турнирной таблице РФПЛ.

    «Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-лиги, проигрывает со счетом 0:3. Будут говорить: «Ведь «Арсенал» боролся за выживание, а «Спартаку» ничего не надо». Но для «Барселоны» в случае победы «Реала» сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. «Ювентус» уже стал чемпионом, но все равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.

    В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. «Ростову» тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли «Оренбургу». «Локомотив» с «Зенитом» боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче «Спартак» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что «Арсенал» может заинтересовать «Спартак» финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент «Арсенала» Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-лиге, «Спартак» возьмет шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 02:21
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    Комментарии73
    ...
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 16:16

      Чем болтать в интернете , инициируй расследование . У тебя есть на это полномочия . Но я более , чем уверен , что побоишься !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 мая 2017, 13:30

      Надо депутатам закон принять
      По которому можно результат отменять.
      Не понравилась игра -
      Всё, её на гора.
      Пенальку игрок не забил,
      Всё, коррумпированный дебил.
      Судья вне игры не поднял,
      Всё, игру продал.
      Депутаты с советами подались,
      Всё, напились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 22 мая 2017, 12:43

      Вряд ли был какой-либо договорняк. Увы, это стиль Спартака, от которого он никак не избавится. Видели уже в Европе: АЕК, Санкт-Галлен, Легия...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 мая 2017, 12:11

      Особенности национального футбола, дружок...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 мая 2017, 11:55

      Лишить депутатства!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 22 мая 2017, 11:22

      Ой-ой, осторожно, парни! Депутат Лебедев всё чаще поёт свои песни (лебединые ли?)Футбол пока от пернатых как-то отбивается: Гусев, Уткин, Орлов; но эти-то хоть круглые сутки на спорте. А эта птица между пленарными спячками крякает, да всё громче, да всё смешнее!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 22 мая 2017, 11:13

      с душком это поражение,хочется не верить,что Аленичев в этом замешан.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > sidul1 22 мая 2017, 11:28

      Да Аленичев-то здесь причем ?

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 мая 2017, 10:50

      Команда без мотивации играла ,как результат грубые ошибки в обороне и удаление. Расклеились в последнем туре . А вопросами договорных матчей должны заниматься в КДК ,если имело место быть ,то надо наказывать.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 мая 2017, 10:43

      Маразм! Больше подозрений тогда на Ростов падает, газик для оренбурга место купил... Локо с Зной то же не играл...
      Не готовы не в кондиции, или просто говоря плслепохмельное состояние, у таких и во дворе выиграют...
      Арсенал не тот клуб, с которым Спартак бы договаривался об очках... В прошлом году, когда Спартак так же "помог" Уфе то же говорили, а Уфа единственный клуб, который в гостях выиграл у Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 22 мая 2017, 10:43

      да бухать меньше надо просто, но им в этот раз можно такое прегрешение простить)))) вон Песяков первые 2 гола просто на мяч смотрел, с бодуна такое бывает когда не поймешь что делать надо))))
      а про договорняк Джикия бы не бежал так за игроком когда карточку получал, или его не предупредили?))) Так что депутат Лебедев вы бы лучше за собой следили и своими собратьями по коррупции..... п.с. видимо за цска болеет.....

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