Депутат Госдумы считает, что «Спартак» мог намеренно проиграть «Арсеналу»

Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» мог носить договорной характер.

Напомним, что туляки одержали победу над красно-белыми, которая позволила команде покинуть зону вылета в турнирной таблице РФПЛ.

«Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-лиги, проигрывает со счетом 0:3. Будут говорить: «Ведь «Арсенал» боролся за выживание, а «Спартаку» ничего не надо». Но для «Барселоны» в случае победы «Реала» сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. «Ювентус» уже стал чемпионом, но все равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.

В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. «Ростову» тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли «Оренбургу». «Локомотив» с «Зенитом» боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче «Спартак» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что «Арсенал» может заинтересовать «Спартак» финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент «Арсенала» Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-лиге, «Спартак» возьмет шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться», — сказал Лебедев.