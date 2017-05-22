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  • Депутат Госдумы считает, что «Спартак» мог намеренно проиграть «Арсеналу»

Депутат Госдумы считает, что «Спартак» мог намеренно проиграть «Арсеналу»

22 мая 2017, 02:21
77

Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» мог носить договорной характер.

Напомним, что туляки одержали победу над красно-белыми, которая позволила команде покинуть зону вылета в турнирной таблице РФПЛ.

«Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-лиги, проигрывает со счетом 0:3. Будут говорить: «Ведь «Арсенал» боролся за выживание, а «Спартаку» ничего не надо». Но для «Барселоны» в случае победы «Реала» сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. «Ювентус» уже стал чемпионом, но все равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.

В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. «Ростову» тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли «Оренбургу». «Локомотив» с «Зенитом» боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче «Спартак» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что «Арсенал» может заинтересовать «Спартак» финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент «Арсенала» Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-лиге, «Спартак» возьмет шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться», — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Лебедев Игорь
Комментарии (77)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Volland
1495417490
эй депутат. а как же игра Зенита с Уралом. там не договорняк был с судьей, убивать Урал...Тогда пусть обратит внимание и на матч Оренбург - Ростов. там тоже странно, команда рвет Баварию, с МЮ играет на равных, а тут проигрывает в чистую. будьте последовательны, а то чемпионство Спартака как кость им в горле. он случаем не болела Питерский?
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ДАША Д
1495417937
Крыльям проиграть 0-4 могут, а Туле 0-3 нет?
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pegas1276
1495420216
так сто пудов договорняк, даже слепой заметит, я бы лешил чемпионства, а че слабо...
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за ЦСКА с 1980г
1495430456
Спартак чемпион,а победителей не судят!
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Спартак-воин
1495433848
Только не депутат, а лысый высер Жирика. Его сынок, в отличии от хитрована Жириновского, просто тупой имбицил. И на месте Спартака я бы подал в суд на этого придурка.
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Vepras
1495434174
Внук и сын "юристов" обязан знать, что любое обвинение требует доказательств.
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maior-60
1495435669
Депутаты ГД вместо того чтобы усердно заниматься законотворчеством, суют свои любопытные носы во все дыры. Это уже далеко не первый подобный комментарий жирикова выкормыша на футбольную тематику. Пока в нашей стране такие безмозглые ЗПР (запоздалое развитие) депутаты, ничего хорошего нам не светит.
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овертайм
1495438540
в прошлом году так же свиноты слили матч что бы вылетело динамо) и кому слили?)
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Andrew01
1495439011
да бухать меньше надо просто, но им в этот раз можно такое прегрешение простить)))) вон Песяков первые 2 гола просто на мяч смотрел, с бодуна такое бывает когда не поймешь что делать надо)))) а про договорняк Джикия бы не бежал так за игроком когда карточку получал, или его не предупредили?))) Так что депутат Лебедев вы бы лучше за собой следили и своими собратьями по коррупции..... п.с. видимо за цска болеет.....
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sidul1
1495440787
с душком это поражение,хочется не верить,что Аленичев в этом замешан.
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