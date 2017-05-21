Моуринью: «Не спрашивайте меня ни о чем. Мыслями я в финале Лиги Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопросы после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в заключительном туре АПЛ.

– Победа позволила завершить сезон на хорошей ноте, не правда ли?

– Да, но лучше не спрашивайте меня ни о чем сейчас. Мыслями я уже в финале Лиги Европы. Дайте мне пойти домой.

«Красные дьяволы» завершили сезон на шестой строчке в чемпионате Англии. Решающий матч Лиги Европы состоится 24-го мая на стадионе «Фрэндс Арена» в Стокгольме. Подопечные Моуринью встретятся с «Аяксом».