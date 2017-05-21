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    Моуринью: «Не спрашивайте меня ни о чем. Мыслями я в финале Лиги Европы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопросы после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в заключительном туре АПЛ.

    – Победа позволила завершить сезон на хорошей ноте, не правда ли?

    – Да, но лучше не спрашивайте меня ни о чем сейчас. Мыслями я уже в финале Лиги Европы. Дайте мне пойти домой.

    «Красные дьяволы» завершили сезон на шестой строчке в чемпионате Англии. Решающий матч Лиги Европы состоится 24-го мая на стадионе «Фрэндс Арена» в Стокгольме. Подопечные Моуринью встретятся с «Аяксом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 21:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 22 мая 2017, 15:27

      Давай Моур, последняя надежда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 22 мая 2017, 09:16

      ни пуха ни пера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 мая 2017, 23:10

      27-го мая?! А не 24-го?!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > lekseij2007 22 мая 2017, 00:22

      попутали они видимо) Всё верно,в среду игра!)

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 мая 2017, 22:20

      Удачи.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 мая 2017, 21:49

      Жозе выйграй и утри нос МС, ливеру и тоттенхему, ведь мы тоже будем в ЛЧ, только в придачу с кубком уефа!

      2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 21 мая 2017, 21:34

      Удачи тебе.Верим.

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