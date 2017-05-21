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    Фанаты «Спартака» сломали 166 кресел на стадионе в Туле

    Болельщики «Спартака» устроили беспорядки на стадионе в Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:3).

    Отмечается, что фанаты красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены после очередного пропущенного мяча московской команды. Другие болельщики оторвали несколько кресел на стадионе и подожгли их. Всего было сломано 166 кресел.

    Напомним, что «Спартак» уступил «Арсеналу» со счетом 0:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 18:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8019

      nik55 22 мая 2017, 07:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всех погромщиков можно отследить ,камеры сняли и вперед в кассу за сломанные кресла на первый случай, второй случай запрет прохода на стадион пожизненно

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 22 мая 2017, 00:05

      Походу ответочка Крысам за 0-4.......

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 мая 2017, 21:59

      Как-то заголовок слабоват. Вот если бы 666

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позор, как так можно было играть, болел можно понять

      -7
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > NEON-SM 21 мая 2017, 21:18

      Нельзя их понять-это поведения быдло.Дураку ясно что Спартак вытаскивал Арсенал.

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Диктор 21 мая 2017, 21:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нет, понятно что нельзя так делать, но я имею ввиду эмоции их, заплатили кучу бабок чтоб приехать посмотреть чемпионскую игру

      -6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 20:39

      достойно проиграть не смогли. Федун за все заплатит, что ж поделать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 20:31

      свиньи..

      3
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 21 мая 2017, 20:31

      Поэтому их никто и не любит,мягко говоря!Говно спартаковское.Что клубешник,что болелы!Уроды!

      -2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Konjaga 21 мая 2017, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      70% всех болел страны спартаковские, в каком таком измерении это не показатель, вся страна любит, а вот писать ерунду из-за зависти выглядит жалко

      -6
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Konjaga 21 мая 2017, 21:50

      ты бы так не высказывался. ваши говнюки и похлеще вытворяют!!! а клуб наш футбольный ты вообще конюшня обзывать не смей! --- команда г-ндонов"!!!

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > Konjaga 21 мая 2017, 22:44

      Ты,олень,своих конявых братьев видел вообще???

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 20:13

      Парни , посмотрите фото на Спорт-Экспрессе ! И после этого можно фанатов Спартака уважать ? "дети гор спустились с гор" . Поэтому и Каррера , и игроки просто ушли в аут ! Стыдно !!!

      2
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 21 мая 2017, 20:02

      ну ппц!!!я ф анов понимаю - ехать тратить бабло и время,чтоб смотреть на такое....насрал Спартачок,,,,((((( даж и не знаю,как они реабилитироваться собираются - конец сезона....смазалось послевкусие от чемпионства напрочь...((((

      0
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 21 мая 2017, 19:41

      Ну свиньи - что с них взять?!

      4
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