Фанаты «Спартака» сломали 166 кресел на стадионе в Туле

Всех погромщиков можно отследить ,камеры сняли и вперед в кассу за сломанные кресла на первый случай, второй случай запрет прохода на стадион пожизненно
Болельщики «Спартака» устроили беспорядки на стадионе в Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:3).
Отмечается, что фанаты красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены после очередного пропущенного мяча московской команды. Другие болельщики оторвали несколько кресел на стадионе и подожгли их. Всего было сломано 166 кресел.
Напомним, что «Спартак» уступил «Арсеналу» со счетом 0:3.