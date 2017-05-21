Фанаты «Спартака» сломали 166 кресел на стадионе в Туле

Болельщики «Спартака» устроили беспорядки на стадионе в Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:3).

Отмечается, что фанаты красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены после очередного пропущенного мяча московской команды. Другие болельщики оторвали несколько кресел на стадионе и подожгли их. Всего было сломано 166 кресел.

Напомним, что «Спартак» уступил «Арсеналу» со счетом 0:3.