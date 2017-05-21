Фанаты «Спартака» в Туле пытались отнять у перекупщиков билеты на матч с «Арсеналом»

Фанаты «Спартака» перед матчем 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» пытались отобрать билеты на игру у перекупщиков.

По информации источника, болельщики были недовольны тем, что спекулянты продавали билеты номиналом в 200 рублей по цене выше в 10 раз. Сообщается, что красно-белые требовали снизить стоимость и едва не отняли у перекупщиков пачку билетов.

Напомним, матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет сегодня в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.