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    Фанаты «Спартака» в Туле пытались отнять у перекупщиков билеты на матч с «Арсеналом»

    Фанаты «Спартака» перед матчем 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» пытались отобрать билеты на игру у перекупщиков.

    По информации источника, болельщики были недовольны тем, что спекулянты продавали билеты номиналом в 200 рублей по цене выше в 10 раз. Сообщается, что красно-белые требовали снизить стоимость и едва не отняли у перекупщиков пачку билетов.

    Напомним, матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет сегодня в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2017 13:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 мая 2017, 15:03

      Правильно, надо было их еще и отп....ть. И хрен бы они к ментам пошли, потому что получили за дело. Годика два их так поучить и все билеты будут по номиналу.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 15:02

      Если у перекупщиков есть билеты , значит это кому-то нужно, и этот кто-то не стоит около стадиона . А тех . кто стоит , трогать бесполезно , только себе проблемы устроишь .

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 21 мая 2017, 14:59

      Прикопать нада было спартафанов.

      6
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 21 мая 2017, 14:35

      Браво! Лихие беспредельщики бывают и полезны, когда натыкаются на других беспредельщиков. К сожалению, только в этом случае...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2017, 14:27

      Надо было по номинала заплатить и в тихаря отобрать, и хрен кто докопается...

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 мая 2017, 13:51

      нужно как то придумать, продавать по 1 билету на человека, то из-за таких оленей посещаемость падает, хотя она и так не на высшем уровне у нас в лиге. Фаната Спартака правильно сделали, нужно таких спекулянтов вылавливать, отбирать билеты, что бы понимали и боялись)

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      Рейтинг: +43

      Charlz > STAFOR13 21 мая 2017, 17:01

      так перекурам пофигу, они явно имеют опцию сдать билеты в кассу. Я так однажды в океанариум в Сочи хотел попасть. Представление уже началось, в кассе билеты только на через неделю, зато у перекупа толстая пачка на представление и он не парится, что они сейчас сгорят.

      И правильно парни говорят, даже вломить ему не вариант, он один фиг мелкая сошка, кто-то другой имеет весь барыш...

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 мая 2017, 13:34

      Надо было отобрать и надавать этим коммерсам, по самые.....

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Juve1897 21 мая 2017, 13:49

      Сам болею за Спартак. Но пиздец околофутбольщики ссаные педики... Ходят стаей и беспределят. Недавно видел как ятая этих уебков месила одного парня, заступился и меня тоже задели...

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