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  • Фанаты «Спартака» в Туле пытались отнять у перекупщиков билеты на матч с «Арсеналом»

Фанаты «Спартака» в Туле пытались отнять у перекупщиков билеты на матч с «Арсеналом»

21 мая 2017, 13:25
10

Фанаты «Спартака» перед матчем 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» пытались отобрать билеты на игру у перекупщиков.

По информации источника, болельщики были недовольны тем, что спекулянты продавали билеты номиналом в 200 рублей по цене выше в 10 раз. Сообщается, что красно-белые требовали снизить стоимость и едва не отняли у перекупщиков пачку билетов.

Напомним, матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет сегодня в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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Juve1897
1495362882
Надо было отобрать и надавать этим коммерсам, по самые.....
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STAFOR13
1495363917
нужно как то придумать, продавать по 1 билету на человека, то из-за таких оленей посещаемость падает, хотя она и так не на высшем уровне у нас в лиге. Фаната Спартака правильно сделали, нужно таких спекулянтов вылавливать, отбирать билеты, что бы понимали и боялись)
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ufos73
1495366058
Надо было по номинала заплатить и в тихаря отобрать, и хрен кто докопается...
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Vratarь
1495366527
Браво! Лихие беспредельщики бывают и полезны, когда натыкаются на других беспредельщиков. К сожалению, только в этом случае...
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Тяп-Ляп.
1495367953
Прикопать нада было спартафанов.
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dok66
1495368156
Если у перекупщиков есть билеты , значит это кому-то нужно, и этот кто-то не стоит около стадиона . А тех . кто стоит , трогать бесполезно , только себе проблемы устроишь .
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Супермачо
1495368215
Правильно, надо было их еще и отп....ть. И хрен бы они к ментам пошли, потому что получили за дело. Годика два их так поучить и все билеты будут по номиналу.
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