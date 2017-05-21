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Аленичев: «Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно»

21 мая 2017, 12:47
7

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что однажды готов вернуться в московский клуб. По словам российского специалиста, он не имеет проблем в отношениях с руководством красно-белых.

Напомним, Аленичев покинул «Спартак» в начале нынешнего сезона после вылета команды из Лиги Европы.

– Вы бы однажды вернулись в «Спартак»?

– Конечно. Почему нет? Не исключаю этого. У меня остались хорошие отношения и с руководителями, и с командой. Никакого недопонимания у нас не осталось. В жизни всякое случается.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Евгений Лесников
1495361443
Лучше Тульский Арсенал вместо Кирьякова примите,пожалуйста,а Спартак вы уже тренировали с Титовым...результат известен.Надеюсь,Массимо Каррера в Спартаке надолго.
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eleng
1495362244
Хороший человек Дмитрий Аленичев, грамотный и интеллигентный, жаль, что это не профессия. Не возьмёт его руководство Спартака обратно...
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slavа0508
1495362564
Просто рано он пришёл в Спартак,,,Надо было опыта набираться и набираться,,,годика три ещё в Арсенале бы побыл а там может что то вышло бы
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Диктор
1495362692
Ты был неплохим футболистом-но как тренер еще зеленый-не в обиду будет сказано -учись и все возможно.
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Робинзон
1495364803
не нужен не обольщайся .
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ufos73
1495365598
Ну не все ж такие мотиваторы как Каррера... С тактической точки зрения, особенно в нападение, он Спартак отлично поставил! А вспомните кто в прошлом году играл, Зотов вместо Фернандо, кто вместо Зобнина уже и не вспомню, слезы корочь! А в защите, и у Карреры проваливаются...
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VVM1964
1495372518
Набирайся опыта и ничего нет невозможного , пока еще не понятно какой из Аленичева тренер .
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