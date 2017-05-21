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    Аленичев: «Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что однажды готов вернуться в московский клуб. По словам российского специалиста, он не имеет проблем в отношениях с руководством красно-белых.

    Напомним, Аленичев покинул «Спартак» в начале нынешнего сезона после вылета команды из Лиги Европы.

    – Вы бы однажды вернулись в «Спартак»?

    – Конечно. Почему нет? Не исключаю этого. У меня остались хорошие отношения и с руководителями, и с командой. Никакого недопонимания у нас не осталось. В жизни всякое случается.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2017 12:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2017, 14:19

      Ну не все ж такие мотиваторы как Каррера... С тактической точки зрения, особенно в нападение, он Спартак отлично поставил! А вспомните кто в прошлом году играл, Зотов вместо Фернандо, кто вместо Зобнина уже и не вспомню, слезы корочь! А в защите, и у Карреры проваливаются...

      -1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 мая 2017, 14:06

      не нужен
      не обольщайся
      .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2017, 13:31

      Ты был неплохим футболистом-но как тренер еще зеленый-не в обиду будет сказано -учись и все возможно.

      4
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 21 мая 2017, 13:29

      Просто рано он пришёл в Спартак,,,Надо было опыта набираться и набираться,,,годика три ещё в Арсенале бы побыл а там может что то вышло бы

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 13:24

      Хороший человек Дмитрий Аленичев, грамотный и интеллигентный, жаль, что это не профессия. Не возьмёт его руководство Спартака обратно...

      2
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 21 мая 2017, 13:10

      Лучше Тульский Арсенал вместо Кирьякова примите,пожалуйста,а Спартак вы уже тренировали с Титовым...результат известен.Надеюсь,Массимо Каррера в Спартаке надолго.

      3
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