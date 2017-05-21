Аленичев: «Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно»

Ну не все ж такие мотиваторы как Каррера... С тактической точки зрения, особенно в нападение, он Спартак отлично поставил! А вспомните кто в прошлом году играл, Зотов вместо Фернандо, кто вместо Зобнина уже и не вспомню, слезы корочь! А в защите, и у Карреры проваливаются...
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что однажды готов вернуться в московский клуб. По словам российского специалиста, он не имеет проблем в отношениях с руководством красно-белых.
Напомним, Аленичев покинул «Спартак» в начале нынешнего сезона после вылета команды из Лиги Европы.
– Вы бы однажды вернулись в «Спартак»?
– Конечно. Почему нет? Не исключаю этого. У меня остались хорошие отношения и с руководителями, и с командой. Никакого недопонимания у нас не осталось. В жизни всякое случается.