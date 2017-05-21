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  • «Реал» согласовал трансфер 16-летнего полузащитника «Фламенго» за 45 миллионов

«Реал» согласовал трансфер 16-летнего полузащитника «Фламенго» за 45 миллионов

21 мая 2017, 12:12
9

Полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор продолжит карьеру в «Реале». По информации источника, мадридский клуб заплатит за переход 16-летнего бразильца 45 миллионов евро.

Отметим, что 30 миллионов перейдут на счет команды из Рио-де-Жанейро сразу, а 15 будут выплачиваться до начала выступлений футболиста в Испании.

Сообщается, что полузащитник продолжит выступать за «Фламенго» минимум до лета 2018 года, так как по испанскому законодательству клубы не могут подписывать несовершеннолетних футболистов.

«Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока. Кто это вообще такой и почему так?

Источник: Globo
Испания. Примера Бразилия. Серия А Фламенго Реал
Комментарии (9)
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ufos73
1495358537
Реал купите у меня старые кеды, в них было забито дохера голов, всего лишь лям!
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Asbjorn
1495360153
Мир с ума сошел
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Yurbanoid
1495360929
Б - благотворительность
Ответить
Joko21
1495361148
мир сошел с ума!
Ответить
DIDI 23
1495362845
Будущая звезда...
Ответить
калач
1495390673
мешок машной давит
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ivanthebest
1495398374
Эдегор передаёт привет пламенный... На кой в таком возрасте выплачивать такие деньги? Это ещё по сути ребёнок, который в начале пути, и свернуть с нужной дорожки в таком возрасте как раз плюнуть... Такие деньги адекватно платить за более взрослым игроков, с устоявшимися жизненными ценностями, но не за детей.
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Xiko
1495401098
лол
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