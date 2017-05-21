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    «Реал» согласовал трансфер 16-летнего полузащитника «Фламенго» за 45 миллионов

    Полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор продолжит карьеру в «Реале». По информации источника, мадридский клуб заплатит за переход 16-летнего бразильца 45 миллионов евро.

    Отметим, что 30 миллионов перейдут на счет команды из Рио-де-Жанейро сразу, а 15 будут выплачиваться до начала выступлений футболиста в Испании.

    Сообщается, что полузащитник продолжит выступать за «Фламенго» минимум до лета 2018 года, так как по испанскому законодательству клубы не могут подписывать несовершеннолетних футболистов.

    «Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока. Кто это вообще такой и почему так?

    Источник: Globo

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    21.05.2017 12:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +627

      Xiko 22 мая 2017, 00:11

      лол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 мая 2017, 23:26

      Эдегор передаёт привет пламенный... На кой в таком возрасте выплачивать такие деньги? Это ещё по сути ребёнок, который в начале пути, и свернуть с нужной дорожки в таком возрасте как раз плюнуть... Такие деньги адекватно платить за более взрослым игроков, с устоявшимися жизненными ценностями, но не за детей.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 21 мая 2017, 21:17

      мешок машной давит

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 мая 2017, 13:34

      Будущая звезда...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > DIDI 23 21 мая 2017, 14:08

      Коко то же, до сих пор будущая )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 13:05

      мир сошел с ума!

      2
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 21 мая 2017, 13:02

      Б - благотворительность

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 мая 2017, 12:49

      Мир с ума сошел

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2017, 12:22

      Реал купите у меня старые кеды, в них было забито дохера голов, всего лишь лям!

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