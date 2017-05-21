«Реал» согласовал трансфер 16-летнего полузащитника «Фламенго» за 45 миллионов

Полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор продолжит карьеру в «Реале». По информации источника, мадридский клуб заплатит за переход 16-летнего бразильца 45 миллионов евро.

Отметим, что 30 миллионов перейдут на счет команды из Рио-де-Жанейро сразу, а 15 будут выплачиваться до начала выступлений футболиста в Испании.

Сообщается, что полузащитник продолжит выступать за «Фламенго» минимум до лета 2018 года, так как по испанскому законодательству клубы не могут подписывать несовершеннолетних футболистов.

«Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока. Кто это вообще такой и почему так?