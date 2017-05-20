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    Ребров: «После вылета из Лиги Европы от АЕКа игроки «Спартака» понимали, что обосрались»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, какие чувства испытывали игроки красно-белых после поражения от кипрского АЕКа (0:1, первый поединок – 1:1) в ответном матче Лиги Европы и вылета из турнира прошлым летом.

    – Леонид Слуцкий и несколько футболистов сборной России в разговоре после Eвро-2016 назвали себя известным словом. В «Спартаке» тем летом говорили примерно такие же фразы?

    – Мы ни к кому не ходили, не плакались, разговаривали только между собой. В стиле «не тренер – говно, а я – г.овно». Понимали, что, грубо говоря, обосрались, и теперь нужно самим вылезать из всего этого. Кого ни приведи сюда в роли тренера, пока сами не начнем что-то делать, ничего не получится. Сели и вместе пришли к этому пониманию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 16:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +331

      NapaS 20 мая 2017, 22:40

      С АЕКом мы достигли дна, оттолкнулись и теперь идем вперед

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 20 мая 2017, 19:25

      впереди лига чемпионов. главное там не обосраться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > aam 20 мая 2017, 20:34

      Энто точно!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 мая 2017, 19:06

      Обосрались...
      Но по ходу отстирались.
      Но для забвения вины,
      Нужны новые штаны.

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 20 мая 2017, 18:02

      Продолжение не за горами )))

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 мая 2017, 16:35

      ну да это все поняли..

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:26

      Именно . А всех собак на тренера !

      -1
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