Ребров: «После вылета из Лиги Европы от АЕКа игроки «Спартака» понимали, что обосрались»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, какие чувства испытывали игроки красно-белых после поражения от кипрского АЕКа (0:1, первый поединок – 1:1) в ответном матче Лиги Европы и вылета из турнира прошлым летом.

– Леонид Слуцкий и несколько футболистов сборной России в разговоре после Eвро-2016 назвали себя известным словом. В «Спартаке» тем летом говорили примерно такие же фразы?

– Мы ни к кому не ходили, не плакались, разговаривали только между собой. В стиле «не тренер – говно, а я – г.овно». Понимали, что, грубо говоря, обосрались, и теперь нужно самим вылезать из всего этого. Кого ни приведи сюда в роли тренера, пока сами не начнем что-то делать, ничего не получится. Сели и вместе пришли к этому пониманию.