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  • Глушаков: «Только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух»

Глушаков: «Только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух»

20 мая 2017, 11:05
36

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что такое спартаковский дух. Футболист признался, что ощутил его после долгожданной победы московской команды в чемпионате России.

«Знаете, я, наверное, только сейчас стал это понимать. Особенно после последней игры с «Тереком». Конечно, и до этого видел, как сильно нас поддерживают болельщики, соскучившиеся по чемпионству. Безумно мотивировало, что наш стадион стал все время забиваться под завязку. Это просто несет тебя к чужим воротам. Но то, что было после игры с «Тереком», вообще не описать словами.

Думаю, это единение людей, болеющих за нас, футболистов, тренеров и всех-всех-всех, и есть тот самый спартаковский дух» – сказал Глушаков.

Напомним, что «Спартак» в этом сезоне завоевал золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (36)
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Доброе Зло.
1495268584
Кто болеет за Спартак, Тот мудак,мудак,мудак!!!
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NEON-SM
1495269165
жаль что не раньше
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Болельщик Реал Мадрида
1495269223
Я рад, что у сборной появился хороший игрок, который сможет получить долгожданный европейский опыт и принести пользу в сборной. Лишь бы только Денис не перегорел!
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spartach n1
1495269230
Давай так и дальше !
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agrmark
1495271797
Молодцы!!! Еще раз поздравляем!!!
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myelementisearth
1495273128
Подобную речь можно толкнуть за любую команду) В прошлом сезоне это был Ростовский дух, в 2008 Зенитовский после кубка уефа и Рубинский в РФПЛ, в 2004 ЦСКАвский дух.... а в других чемпионатах сколько таких духов ооо.
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Михас007
1495273761
так держать
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maior-60
1495274964
Денис! Огонь, вода и медные трубы! Постарайся быстрее пройти эти "сладкие" трубы. Болею за всю команду и за тебя, в частности. Удачи, тебе, дорогой!
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serhz
1495276662
Утомил уже своими пафосными откровениями , посмотрим что осенью останется от духа спартаковского на полях Европы
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