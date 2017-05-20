Глушаков: «Только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что такое спартаковский дух. Футболист признался, что ощутил его после долгожданной победы московской команды в чемпионате России.

«Знаете, я, наверное, только сейчас стал это понимать. Особенно после последней игры с «Тереком». Конечно, и до этого видел, как сильно нас поддерживают болельщики, соскучившиеся по чемпионству. Безумно мотивировало, что наш стадион стал все время забиваться под завязку. Это просто несет тебя к чужим воротам. Но то, что было после игры с «Тереком», вообще не описать словами.

Думаю, это единение людей, болеющих за нас, футболистов, тренеров и всех-всех-всех, и есть тот самый спартаковский дух» – сказал Глушаков.

Напомним, что «Спартак» в этом сезоне завоевал золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.