Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что такое спартаковский дух. Футболист признался, что ощутил его после долгожданной победы московской команды в чемпионате России.

    «Знаете, я, наверное, только сейчас стал это понимать. Особенно после последней игры с «Тереком». Конечно, и до этого видел, как сильно нас поддерживают болельщики, соскучившиеся по чемпионству. Безумно мотивировало, что наш стадион стал все время забиваться под завязку. Это просто несет тебя к чужим воротам. Но то, что было после игры с «Тереком», вообще не описать словами.

    Думаю, это единение людей, болеющих за нас, футболистов, тренеров и всех-всех-всех, и есть тот самый спартаковский дух» – сказал Глушаков.

    Напомним, что «Спартак» в этом сезоне завоевал золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 20 мая 2017, 13:37

      Утомил уже своими пафосными откровениями , посмотрим что осенью останется от духа спартаковского на полях Европы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > serhz 20 мая 2017, 13:52

      меня поражают такие люди как ты)). тебя заставляют насильно читать,? не читай и не будет утомлять! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      1000letzaSPARTAK > serhz 20 мая 2017, 14:17

      Вот у тебя пукан бомбит

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > 1000letzaSPARTAK 20 мая 2017, 14:33

      Не-а,не бомбит,он весь дырявый у него.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Snerg 20 мая 2017, 15:38

      Что взять с него, если ник серхз. Хз оно и есть хз.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Супермачо 20 мая 2017, 16:29

      ну он сам такой ник взял), какой ник такие походу и комментарии)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > serhz 20 мая 2017, 19:51

      так и цска,к примеру,лавров в этом составе не снискает....и шансов у него облажаться побольше,чем у СПАРТАКА в ЛЧ...все гундят - КБ опозорятся....можно подумать из года в год зенит и цска выходили в полуфинал ЛЧ или ЛЕ...исправно,из года в год,ничего не показывали в ЕК - в ЛЕ разве что иногда....но ни халка ни витселя...и...ппц...- шансов ваще никаких....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 20 мая 2017, 13:09

      Денис! Огонь, вода и медные трубы! Постарайся быстрее пройти эти "сладкие" трубы. Болею за всю команду и за тебя, в частности. Удачи, тебе, дорогой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 20 мая 2017, 12:49

      так держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 20 мая 2017, 12:38

      Подобную речь можно толкнуть за любую команду) В прошлом сезоне это был Ростовский дух, в 2008 Зенитовский после кубка уефа и Рубинский в РФПЛ, в 2004 ЦСКАвский дух.... а в других чемпионатах сколько таких духов ооо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 20 мая 2017, 12:16

      Молодцы!!! Еще раз поздравляем!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 мая 2017, 11:33

      Давай так и дальше !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 мая 2017, 11:33

      Я рад, что у сборной появился хороший игрок, который сможет получить долгожданный европейский опыт и принести пользу в сборной. Лишь бы только Денис не перегорел!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Болельщик Реал Мадрида 20 мая 2017, 12:37

      Появился он еще несколько лет назад, ему как бы 30, о каком перегорании речь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > myelementisearth 21 мая 2017, 11:00

      Я думал, что Денис гораздо моложе!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Болельщик Реал Мадрида 21 мая 2017, 12:19

      Ну так вот теперь знаешь, а мочил он уже за Локо классно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > myelementisearth 21 мая 2017, 14:10

      Я помню его когда он играл за ФК "Локомотив".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 мая 2017, 11:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жаль что не раньше

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 20 мая 2017, 11:23

      Кто болеет за Спартак,
      Тот мудак,мудак,мудак!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Доброе Зло. 20 мая 2017, 11:39

      Уважаемый Доброе Зло! Не стоит оскорблять других болельщиков! Я не болею за "Спартак", но я же этого так не поступаю. Вы не правы!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Доброе Зло. 20 мая 2017, 12:43

      Это тебя в детском садике научили?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > Болельщик Реал Мадрида 20 мая 2017, 13:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кому пишешь это недоразвитый школьник

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > Mamont88 20 мая 2017, 14:09

      Чёжь ты только подписался???А чё сказать хател,не написал?Шо чирнилы закончелись???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > nik55 20 мая 2017, 14:10

      А ты недоразвитый абитуриент.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11