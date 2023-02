Игрок «Амьена» забил на последней минуте сезона и вывел клуб в Лигу 1

В матче 38-го тура Лиги 2 «Амьен» в гостях обыграл «Реймс» со счетом 2:1. Нападающий Эммануэль Бургу забил победный гол на пятой добавленной минуте.

Примечательно, что при счете 1:1 команда финишировала бы на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. В итоге «Амьен» оформил первый выход в Лигу 1 в своей истории.

90+4: Amiens are in 6th place & set to miss out on promotion



90+5: Amiens gain promotion with the final kick of the season!#Ligue2



