Гюндоган – о первой женщине-арбитре в Бундеслиге: «Надо иметь мужество, чтобы начать новую главу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о назначении Бибианы Штайнхаус на должность главного арбитра Бундеслиги сезона-2017/18.

«Надо иметь мужество, чтобы начать новую главу. Выражаю свое уважение, фрау Штайнхаус. Все так боятся, что женщина не справится с этой работой. Ничем не напоминает ситуацию, когда вы беситесь по поводу мужчин на этой же должности?» – написал 26-летний немец в своем твиттере.

В нынешнем сезоне Гюндоган принял участие в 16-ти матчах команды Хосепа Гвардиолы, забив пять голов и отдав две результативные передачи. «Горожане» занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.