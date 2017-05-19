В следующем сезоне матчи Бундеслиги будет судить первая женщина в истории чемпионата

Официальный сайт Бундеслиги огласил фамилии арбитров, которые будут работать на матчах сезона-2017/18. В список попала судья Бибиана Штайнхаус. 38-летняя немка станет первой женщиной, которая будет судить матчи чемпионата Германии за 54 года его существования.

«Когда глава судейского корпуса Федерации футбола Лутц Михаэль Фрелих поставил меня в известность, я потеряла дар речи. Я испытала целый шквал эмоций: я не могла поверить в это, но в то же время была счастлива и восхищена новым вызовом. Я всегда мечтала стать арбитром Бундеслиги. С одной стороны, это признание моего труда, с другой – новая мотивация продолжать работу», – прокомментировала событие Штайнхаус.

С 2011 года немка обслуживает матчи Бундеслиги-2. Она также работала на финале женского олимпийского турнира в Лондоне между сборными Японии и США (1:2). Уроженка Нижней Саксонии также работает в полиции.