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    В следующем сезоне матчи Бундеслиги будет судить первая женщина в истории чемпионата

    Официальный сайт Бундеслиги огласил фамилии арбитров, которые будут работать на матчах сезона-2017/18. В список попала судья Бибиана Штайнхаус. 38-летняя немка станет первой женщиной, которая будет судить матчи чемпионата Германии за 54 года его существования.

    «Когда глава судейского корпуса Федерации футбола Лутц Михаэль Фрелих поставил меня в известность, я потеряла дар речи. Я испытала целый шквал эмоций: я не могла поверить в это, но в то же время была счастлива и восхищена новым вызовом. Я всегда мечтала стать арбитром Бундеслиги. С одной стороны, это признание моего труда, с другой – новая мотивация продолжать работу», – прокомментировала событие Штайнхаус.

    С 2011 года немка обслуживает матчи Бундеслиги-2. Она также работала на финале женского олимпийского турнира в Лондоне между сборными Японии и США (1:2). Уроженка Нижней Саксонии также работает в полиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 22:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 мая 2017, 14:30

      Интересно будет посмотреть на её судейство...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 21 мая 2017, 09:59

      куда ведет футбол?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 мая 2017, 01:48

      Судя по фото дама слов на ветер не бросает! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 мая 2017, 00:26

      Надеюсь, это будет первый опыт и последний. Не дело это...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 мая 2017, 00:05

      ну если только агрессии меньше будет и споров)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 19 мая 2017, 23:13

      Конь с Яйцами!
      Это походу будет история как с Смородской в Локо! псц
      НАХ***Я спрашивается?!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > SnoopiDu 19 мая 2017, 23:17

      БИБИанус)))))))))))полный

      -2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:34

      Ей чё, больше заниматься НЕ ЧЕМ ???

      -2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:32

      Ну если ЧЕСТНО , то по телосложению это не женщина!
      У меня больше нет слоfff

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Юрэс 19 мая 2017, 23:09

      38,ни семьи ни детей,наверно лесби закоренелая

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