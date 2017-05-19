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    Болельщики «Спартака» не планируют выбегать на поле в Туле

    Руководство тульского «Арсенала» привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против «Спартака». Об этом сообщил заместитель генерального директора по безопасности клуба Виталий Родионов.

    «На матче против «Спартака» наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками «Спартака», они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе», – сказал Родионов.

    Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет 21 мая в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    19.05.2017 14:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 20:47

      Хватит уже выбегать)))

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:46

      Можно уже и не выбегать и так достаточно побегали.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 мая 2017, 20:34

      Сдержит - только минное поле Иначе прорыв будет непременно

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 19:21

      Поосторожней, мальчиши",
      Где-то там делают "Калаши".

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 мая 2017, 19:00

      ...пусть вандалы,именуемые болельщиками,берут с собой болгарки и ножи---легче же пилить и резать.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 мая 2017, 18:15

      А ведь зря "счастливые" ворота на сувениры растащили.Ведь на следующий сезон счастья может и не быть.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Dominator777 19 мая 2017, 20:44

      Ворота тут не причём,они стандартные,главное играть и забивать.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:48

      Ворота на "Открыто Арене" - из золота . А в Туле - так , железо . Зачем выбегать ?

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 мая 2017, 16:23

      Да все нормально будет. Один раз разрешили, значит теперь нашим теперь можно выбегать! Такой хорошей команде можно позволить)

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 15:52

      Тулу можно пожалеть,
      В Туле просто поболеть.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 мая 2017, 15:20

      Да пусть всегда выбегают: перед матча, после матча, в перерыве.

      -1
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