Болельщики «Спартака» не планируют выбегать на поле в Туле

Руководство тульского «Арсенала» привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против «Спартака». Об этом сообщил заместитель генерального директора по безопасности клуба Виталий Родионов.

«На матче против «Спартака» наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками «Спартака», они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе», – сказал Родионов.

Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет 21 мая в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени.