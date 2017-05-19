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Болельщики «Спартака» не планируют выбегать на поле в Туле

19 мая 2017, 14:40
14

Руководство тульского «Арсенала» привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против «Спартака». Об этом сообщил заместитель генерального директора по безопасности клуба Виталий Родионов.

«На матче против «Спартака» наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками «Спартака», они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе», – сказал Родионов.

Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет 21 мая в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (14)
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Spartak-SV
1495194510
Да и не надо....а то опять штрафные санкции...
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lekseij2007
1495196402
Да пусть всегда выбегают: перед матча, после матча, в перерыве.
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xColaz
1495200217
Да все нормально будет. Один раз разрешили, значит теперь нашим теперь можно выбегать! Такой хорошей команде можно позволить)
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dok66
1495201690
Ворота на "Открыто Арене" - из золота . А в Туле - так , железо . Зачем выбегать ?
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Dominator777
1495206959
А ведь зря "счастливые" ворота на сувениры растащили.Ведь на следующий сезон счастья может и не быть.
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FaTeK1945ru
1495209639
...пусть вандалы,именуемые болельщиками,берут с собой болгарки и ножи---легче же пилить и резать.
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subbotaspartak
1495210896
Поосторожней, мальчиши", Где-то там делают "Калаши".
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aurora5858
1495215276
Сдержит - только минное поле Иначе прорыв будет непременно
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DZHEK_VOROBEY1987
1495215973
Можно уже и не выбегать и так достаточно побегали.
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Д Альбертини
1495216065
Хватит уже выбегать)))
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