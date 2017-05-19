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    Веа ждет возвращения Бензема в состав сборной Франции

    Известный в прошлом нападающий Джордж Веа выступил со словами поддержки в адрес форварда «Реала» Карима Бензема. По словам обладателя Золотого мяча-1995, француз заслуживает шанса вернуться в национальную команду.

    «Я не могу знать того, что люди думают о Кариме, но для меня это высококлассный футболист, очень умный, скромный, всегда играющий на команду. Мне однозначно нравится его игра. Когда «Реал» играет, то я слежу за ним на поле и переживаю.

    С учетом того, что Бензема сделал для сборной Франции, я думаю, что он заслуживает шанса на то, чтобы вернуться в состав. Сторонам нужно все это обсудить и поговорить. Это очень важно, потому что он великий игрок», – приводит слова Веа L'Equipe.

    Напомним, что Бензема не вызывается в национальную команду из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна с октября 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 мая 2017, 10:03

      У Франции подрастает куча молодых нападающих, с которыми никто не заметит потерю Карима. По моему мнению едва ли Бензема вернется в сборную.

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