Веа ждет возвращения Бензема в состав сборной Франции

Известный в прошлом нападающий Джордж Веа выступил со словами поддержки в адрес форварда «Реала» Карима Бензема. По словам обладателя Золотого мяча-1995, француз заслуживает шанса вернуться в национальную команду.

«Я не могу знать того, что люди думают о Кариме, но для меня это высококлассный футболист, очень умный, скромный, всегда играющий на команду. Мне однозначно нравится его игра. Когда «Реал» играет, то я слежу за ним на поле и переживаю.

С учетом того, что Бензема сделал для сборной Франции, я думаю, что он заслуживает шанса на то, чтобы вернуться в состав. Сторонам нужно все это обсудить и поговорить. Это очень важно, потому что он великий игрок», – приводит слова Веа L'Equipe.

Напомним, что Бензема не вызывается в национальную команду из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна с октября 2015 года.