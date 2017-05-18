Мбаппе хочет в следующем сезоне сыграть еще лучше

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе счастлив, что его команда завоевала чемпионский титул впервые за 17 лет. Молодой игрок готов как следует отметить это событие, но уже думает о подготовке к следующему сезону.

«Я очень рад этому событию. Мы хотели стать чемпионами с самого начала. И у нас получилось реализовать наши желания. Сейчас нам можно отпраздновать это звание, а затем вернуться к работе, ведь в футболе по-другому нельзя. Перед стартом нового сезона всем нужно будет отдохнуть и восстановить свои силы.

Хочу пообещать, что в следующем сезоне сыграю еще лучше. Нужно всегда ставить перед собой самые высокие цели. Только так можно добиться прогресса», – приводит слова Мбаппе L`Equipe.

В текущем сезоне 18-летний Мбаппе сыграл 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.