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    Мбаппе хочет в следующем сезоне сыграть еще лучше

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе счастлив, что его команда завоевала чемпионский титул впервые за 17 лет. Молодой игрок готов как следует отметить это событие, но уже думает о подготовке к следующему сезону.

    «Я очень рад этому событию. Мы хотели стать чемпионами с самого начала. И у нас получилось реализовать наши желания. Сейчас нам можно отпраздновать это звание, а затем вернуться к работе, ведь в футболе по-другому нельзя. Перед стартом нового сезона всем нужно будет отдохнуть и восстановить свои силы.

    Хочу пообещать, что в следующем сезоне сыграю еще лучше. Нужно всегда ставить перед собой самые высокие цели. Только так можно добиться прогресса», – приводит слова Мбаппе L`Equipe.

    В текущем сезоне 18-летний Мбаппе сыграл 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:48

      Видимо Монако ждал , пока вырастет Мбаппе , чтобы с ним уже стать чемпионом .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 мая 2017, 10:18

      В реале что ли??? там сложно будет!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 мая 2017, 09:17

      Пока одни ожидая. Цена на игрока завышена минимум в 15 раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 18 мая 2017, 07:49

      Требл захотел???

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