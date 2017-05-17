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    Семин: «Неужели вы думаете, что Ари кого-то испугался? Это гора мышц, он вообще никого не боится»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог встрече 29-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1).

    «Мы качественно играли в первом тайме. Много комбинировали. Хорошо работала связка братьев Миранчуков. Все проблемы начались после удаления. Все-таки сложно победить одну команду дважды за месяц. Антон Миранчук сыграл хорошо. Что касается удаления (вторая желтая карточка на 61-й минуте – прим. «Бомбардира»), нужно было бить по воротам, а не падать. Судья справедливо показал вторую карточку.

    На подъезде к стадиону висел баннер, где изображен Фидлер и надпись «Встретим по-уральски»? Я видел. Понимаю, что это шутка. По-уральски всегда встречают хлебом и солью. Нас так и встретили — три очка мы набрали. Не стоит придавать значение драке в финале Кубка. Все были на эмоциях. У меня и с Тархановым, и с Ивановым прекрасные отношения. Думаю, и футболисты нормально общаются.

    У Ари микротравма. Ари готовится к игре с «Зенитом». Неужели вы думаете, что Ари кого-то испугался? Это гора мышц, он вообще никого не боится», – сказал специалист.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.05.2017 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 мая 2017, 20:35

      Он может и не испугался, хотя... А вот руководство и тренерский штаб, точно бзданули, что ему на Урале "чушку" начистят!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2017, 07:01

      зассал и теперь свалит в свою бразилию где много много диких обезьян

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 мая 2017, 21:38

      "Велик"тоже не слабый. был..

      -1
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