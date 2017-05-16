Микколи грозит четырехмесячное тюремное заключение за вымогательство

Экс-форвард «Ювентуса» и «Фиорентины» Фабрицио Микколи рискует угодить за решетку на четыре месяца. Именно такой срок просит для него прокурор Палермо за вымогательство.

Сообщается, что 37-летний футболист потребовал у своего друга вернуть долг в размере 12 тысяч евро и применил при этом физическое воздействие на него. Бывший нападающий сборной Италии все обвинения отрицает.

Последним клубом Микколи была мальтийская «Биркиркара», цвета которой он защищал во второй половине 2015 года. В декабре того же года он объявил о завершении карьеры.