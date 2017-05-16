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    Микколи грозит четырехмесячное тюремное заключение за вымогательство

    Экс-форвард «Ювентуса» и «Фиорентины» Фабрицио Микколи рискует угодить за решетку на четыре месяца. Именно такой срок просит для него прокурор Палермо за вымогательство.

    Сообщается, что 37-летний футболист потребовал у своего друга вернуть долг в размере 12 тысяч евро и применил при этом физическое воздействие на него. Бывший нападающий сборной Италии все обвинения отрицает.

    Последним клубом Микколи была мальтийская «Биркиркара», цвета которой он защищал во второй половине 2015 года. В декабре того же года он объявил о завершении карьеры.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2017 17:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 11:04

      Паренек чуть выше 150 см(при всем уважении) насильственно вымогал ??? Что-то тут раздуто ...

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 16 мая 2017, 19:31

      Збс у него друг)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 18:25

      Ещё и долг не попроси вернуть сразу в тюрьму:)

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