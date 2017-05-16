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Микколи грозит четырехмесячное тюремное заключение за вымогательство

16 мая 2017, 17:29
3

Экс-форвард «Ювентуса» и «Фиорентины» Фабрицио Микколи рискует угодить за решетку на четыре месяца. Именно такой срок просит для него прокурор Палермо за вымогательство.

Сообщается, что 37-летний футболист потребовал у своего друга вернуть долг в размере 12 тысяч евро и применил при этом физическое воздействие на него. Бывший нападающий сборной Италии все обвинения отрицает.

Последним клубом Микколи была мальтийская «Биркиркара», цвета которой он защищал во второй половине 2015 года. В декабре того же года он объявил о завершении карьеры.

Источник: Football Italia
Италия Микколи Фабрицио
Комментарии (3)
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OfaZavr
1494948311
Ещё и долг не попроси вернуть сразу в тюрьму:)
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JanDePisuares
1494952269
Збс у него друг)
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ItalianFootball
1495008260
Паренек чуть выше 150 см(при всем уважении) насильственно вымогал ??? Что-то тут раздуто ...
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