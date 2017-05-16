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    Федун: «Романцев сам говорил, что исчерпал себя как тренер»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун продолжает держать в секрете информацию об уходе Дмитрия Аленичева из клуба, сообщает RT. Он также признался, что никогда не думал о назначении на должность главного тренера Олега Романцева.

    – Вы признались, что не хотите говорить, подал ли в отставку Дмитрий Аленичев сам или же его уволили. Безусловно, расстаться красиво нужно уметь, и вы имеете полное право хранить молчание, но разве болельщики не заслуживают знать, как на самом деле обстояло дело.

    – И сейчас не раскрою подробностей той истории.

    – Не было ли мыслей в тот момент вернуть Олега Романцева?

    – Нет. Олег Иванович – легенда и звезда «Спартака». Он сделал многое для того, чтобы команда стала лидером не только российского, но и советского футбола. Но Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер.

    – Но при Валерии Карпине он был тренером-консультантом, участвовал в тренировках.

    – Романцев никогда в них не участвовал. Советы давал, но ни один главный тренер не допустит, чтобы кто-то еще его консультировал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 12:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 13:48

      Не думаю,что Романцев себя исчерпал,неугоден руководству Спартака,а так он еще может тренировать

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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 мая 2017, 12:07

      Все равно надо было Олегу Иванычу дать должность в клубе какую нибудь...

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > turist82 16 мая 2017, 12:33

      Согласен, человек внес ОГРОМНЫЙ вклад в историю Спартака как на внутренней так и на международной арене, реально заслужил по крайней мере хорошую пенсию и должность теплую -)

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > SnoopiDu 16 мая 2017, 13:19

      Я думаю он без денег не остался. Да и в должности я думаю он тоже не нуждается. Пусть живет в свое удовольствие. Он заслужил.

      -1
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