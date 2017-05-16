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Федун: «Романцев сам говорил, что исчерпал себя как тренер»

16 мая 2017, 12:03
5

Владелец «Спартака» Леонид Федун продолжает держать в секрете информацию об уходе Дмитрия Аленичева из клуба, сообщает RT. Он также признался, что никогда не думал о назначении на должность главного тренера Олега Романцева.

– Вы признались, что не хотите говорить, подал ли в отставку Дмитрий Аленичев сам или же его уволили. Безусловно, расстаться красиво нужно уметь, и вы имеете полное право хранить молчание, но разве болельщики не заслуживают знать, как на самом деле обстояло дело.

– И сейчас не раскрою подробностей той истории.

– Не было ли мыслей в тот момент вернуть Олега Романцева?

– Нет. Олег Иванович – легенда и звезда «Спартака». Он сделал многое для того, чтобы команда стала лидером не только российского, но и советского футбола. Но Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер.

– Но при Валерии Карпине он был тренером-консультантом, участвовал в тренировках.

– Романцев никогда в них не участвовал. Советы давал, но ни один главный тренер не допустит, чтобы кто-то еще его консультировал.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Карпин Валерий Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (5)
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turist82
1494925650
Все равно надо было Олегу Иванычу дать должность в клубе какую нибудь...
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Mahone
1494931727
Не думаю,что Романцев себя исчерпал,неугоден руководству Спартака,а так он еще может тренировать
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