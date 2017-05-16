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    «Динамо» будет играть на новом стадионе с сезона-2018/19

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о планах клуба начать выступать на новом стадионе. По его словам, это случится не раньше сезона-2018/19.

    «Есть предложения о проведении матча-открытия от нескольких команд. Но надо понимать, что в части проведения такого матча есть несколько нюансов. Не каждый клуб придет на стадион, который еще не введен в эксплуатацию.

    «ВТБ Арена Парк» хочет провести тестовое мероприятие 22 октября нынешнего года. Мы же исходим из того, что начнем выступать на новой арене только с сезона-2018/19», – сказал Муравьев.

    Напомним, что стадион «Динамо», который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, должен быть открыт в марте следующего года.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 10:55
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