«Динамо» будет играть на новом стадионе с сезона-2018/19

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о планах клуба начать выступать на новом стадионе. По его словам, это случится не раньше сезона-2018/19.

«Есть предложения о проведении матча-открытия от нескольких команд. Но надо понимать, что в части проведения такого матча есть несколько нюансов. Не каждый клуб придет на стадион, который еще не введен в эксплуатацию.

«ВТБ Арена Парк» хочет провести тестовое мероприятие 22 октября нынешнего года. Мы же исходим из того, что начнем выступать на новой арене только с сезона-2018/19», – сказал Муравьев.

Напомним, что стадион «Динамо», который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, должен быть открыт в марте следующего года.