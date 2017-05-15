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    «Спартак» почтил память Александра Абдулова

    Руководство и футболисты «Спартака» почтили память болельщика столичного клуба и актера Александра Абдулова. 29 мая ему бы исполнилось 64 года. Актер умер из-за рака легких.

    В преддверии дня рождения Абдулова на его могиле на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью «Саша, мы – чемпионы!». Напомним, что в 2007 году, во время тяжелой болезни Абдулова, футболисты «Спартака» вышли на один из матчей российской Премьер-лиги в футболках с изображением артиста и надписью «Верим в победу».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    15.05.2017 07:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 мая 2017, 11:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уважение!

      -4
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Суньхуй Вчай 23 мая 2017, 08:45

      Точно не твоему учителю по-русскому языку))))))))))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 10:56

      Вечная память Абдулову,хороший был человек,спартаковцы молодцы,что помните-человек жив пока его помнят!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +179

      krokodail 15 мая 2017, 07:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бездарный актёришка был.

      -12
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. > Klaido 15 мая 2017, 09:31

      Твоё очко все пидоры будут помнить,патамушта ты вяликий пидор,как и твой папа.

      5
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      ...
      Рейтинг: +179

      krokodail > Klaido 15 мая 2017, 09:58

      Мои родители не выращивали Абдулова,не сочиняй.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR > krokodail 15 мая 2017, 10:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты просто дурак. Искать другие унизительные слова не хочется, просто ты должен понять, что ты дурак.

      -10
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      Рейтинг: +179

      krokodail > MDAR 15 мая 2017, 10:34

      Ты просто мудак,других слов для тя не подобрать.

      6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 07:38

      Это очень хорошо..
      Я даже допускают,что Александр Гаврилович был не просто болельщиком Спартака,а делал для команды нечто большее..
      А разве,например, Фёдор Черенков меньше сделал? Или тот же Цымбаларь?
      Или теперь хохлы вне закона и памяти? Но Федя по-любому не хохол..

      -2
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      Рейтинг: +208

      Александр Став > семёнычев 15 мая 2017, 11:23

      оба они прекрасные футболисты и всегда были и есть в сердцах болельщиков Спартака. Черенкова болельщики чтят по-прежнему, как и Цымбаларя, но с последним есть небольшая проблема - он похоронен на Украине, куда в последние годы въезд из России проблематичен по политическим причинам.

      -1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 15 мая 2017, 07:36

      Хороший актер... вечная память

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