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«Спартак» почтил память Александра Абдулова

15 мая 2017, 07:18
11

Руководство и футболисты «Спартака» почтили память болельщика столичного клуба и актера Александра Абдулова. 29 мая ему бы исполнилось 64 года. Актер умер из-за рака легких.

В преддверии дня рождения Абдулова на его могиле на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью «Саша, мы – чемпионы!». Напомним, что в 2007 году, во время тяжелой болезни Абдулова, футболисты «Спартака» вышли на один из матчей российской Премьер-лиги в футболках с изображением артиста и надписью «Верим в победу».

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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МЯСО87
1494822982
Хороший актер... вечная память
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семёнычев
1494823124
Это очень хорошо.. Я даже допускают,что Александр Гаврилович был не просто болельщиком Спартака,а делал для команды нечто большее.. А разве,например, Фёдор Черенков меньше сделал? Или тот же Цымбаларь? Или теперь хохлы вне закона и памяти? Но Федя по-любому не хохол..
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krokodail
1494823607
Бездарный актёришка был.
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Mahone
1494834994
Вечная память Абдулову,хороший был человек,спартаковцы молодцы,что помните-человек жив пока его помнят!!!!!!
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Чеба
1494835733
Уважение!
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