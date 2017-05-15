«Спартак» почтил память Александра Абдулова

Руководство и футболисты «Спартака» почтили память болельщика столичного клуба и актера Александра Абдулова. 29 мая ему бы исполнилось 64 года. Актер умер из-за рака легких.

В преддверии дня рождения Абдулова на его могиле на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью «Саша, мы – чемпионы!». Напомним, что в 2007 году, во время тяжелой болезни Абдулова, футболисты «Спартака» вышли на один из матчей российской Премьер-лиги в футболках с изображением артиста и надписью «Верим в победу».