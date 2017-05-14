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  • «Манчестер Юнайтед» в гостях проведет матч с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» в гостях проведет матч с «Тоттенхэмом»

14 мая 2017, 18:00
11

Сегодня «Тоттенхэм» на своем поле проведет матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 37-го тура РФПЛ. «Шпоры» в последних десяти играх проиграли лишь однажды. Манкунианцы ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда не знает побед в национальном первенстве в последних трех турах.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Портал проведет текстовую трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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Тони Монтана Б
1494737950
Надеемся на победу)
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ДАША Д
1494738343
Знатная должна быть битва.
Ответить
RedWhiteFans2
1494741095
Тотенхем выиграет, потому что МЮ в этом сезоне никакие.
Ответить
GenghisKhan
1494743387
Ждем бесшабашный футбол!!!
Ответить
slavko33002
1494745824
МЮ сольет.
Ответить
dok66
1494745881
Бесшабашного точно не будет . МЮ без Ибры играет вязкий прогматичный футбол на результат . А Тоттенхему еще второе место сохранить нужно . Думаю , или результативная ничья , или П1 с мин. преимуществом .
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kauk
1494746164
мю выиграет 2:0
Ответить
Mahone
1494746449
Думаю получится интересная игра,но шансов у хозяев побольше
Ответить
ItalianFootball
1494747791
Новость нацеленная заставить нас купить трансляцию. Идем мимо.
Ответить
demir301
1494772149
И давно английские клубы в РФПЛ играют???
Ответить
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