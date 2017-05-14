«Манчестер Юнайтед» в гостях проведет матч с «Тоттенхэмом»

Сегодня «Тоттенхэм» на своем поле проведет матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 37-го тура РФПЛ. «Шпоры» в последних десяти играх проиграли лишь однажды. Манкунианцы ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда не знает побед в национальном первенстве в последних трех турах.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Портал проведет текстовую трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы