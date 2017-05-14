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    «Манчестер Юнайтед» в гостях проведет матч с «Тоттенхэмом»

    Сегодня «Тоттенхэм» на своем поле проведет матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 37-го тура РФПЛ. «Шпоры» в последних десяти играх проиграли лишь однажды. Манкунианцы ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда не знает побед в национальном первенстве в последних трех турах.

    «Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Портал проведет текстовую трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 18:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +95

      demir301 14 мая 2017, 17:29

      И давно английские клубы в РФПЛ играют???

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > demir301 14 мая 2017, 18:02

      Видимо с сегодняшнего дня . Вот только на коком стадионе ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:43

      Новость нацеленная заставить нас купить трансляцию. Идем мимо.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 10:20

      Думаю получится интересная игра,но шансов у хозяев побольше

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 14 мая 2017, 10:16

      мю выиграет 2:0

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 10:11

      Бесшабашного точно не будет . МЮ без Ибры играет вязкий прогматичный футбол на результат . А Тоттенхему еще второе место сохранить нужно . Думаю , или результативная ничья , или П1 с мин. преимуществом .

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 14 мая 2017, 10:10

      МЮ сольет.

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 14 мая 2017, 09:29

      Ждем бесшабашный футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 мая 2017, 08:51

      Тотенхем выиграет, потому что МЮ в этом сезоне никакие.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 мая 2017, 08:05

      Знатная должна быть битва.

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 мая 2017, 07:59

      Надеемся на победу)

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