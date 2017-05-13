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    Роналдиньо: «Месси и Роналду выделяются, но скоро их место займет Неймар»

    Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо подчеркнул, что форвард сине-гранатовых Неймар в будущем превзойдет своего партнера по команде Лионеля Месси и лидера «Реала» Криштиану Роналду.

    Также 37-летний футболист подчеркнул, что намерен провести не один, а целый ряд прощальных матчей.

    «Кто сильнее – Роналду или Месси? Сейчас выделяются оба, но считаю, скоро их место займет Неймар. У него огромный талант.

    Планируя ли я провести прощальный матч? Да, но это будет не одна игра, это будет несколько матчей. Я проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл», – сказал Роналдиньо.

    Напомним, в бытность игроком Роналдиньо защищал цвета таких клубов как «Гремио», «ПСЖ», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 мая 2017, 12:48

      Место Роналду и Месси скоро займут Мбаппе и Дибала! А Неймар пока сдал обороты.........

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 мая 2017, 22:36

      Замёт,но не скоро.Он ещё ягнёнок.

      0
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      Рейтинг: +18

      Idol777 13 мая 2017, 17:58

      Юве мне кажется ему больше подходит!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 16:43

      а мне кажется неймар не прогрессирует в команде, ему стоит уйти в другой клуб, а то перспективы он реализует в сборной, в барсе месси ему не даст себя переплюнуть

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