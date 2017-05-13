Роналдиньо: «Месси и Роналду выделяются, но скоро их место займет Неймар»

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо подчеркнул, что форвард сине-гранатовых Неймар в будущем превзойдет своего партнера по команде Лионеля Месси и лидера «Реала» Криштиану Роналду.

Также 37-летний футболист подчеркнул, что намерен провести не один, а целый ряд прощальных матчей.

«Кто сильнее – Роналду или Месси? Сейчас выделяются оба, но считаю, скоро их место займет Неймар. У него огромный талант.

Планируя ли я провести прощальный матч? Да, но это будет не одна игра, это будет несколько матчей. Я проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл», – сказал Роналдиньо.

Напомним, в бытность игроком Роналдиньо защищал цвета таких клубов как «Гремио», «ПСЖ», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».