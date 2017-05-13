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    Аллегри: «Буффон заслужил получить «Золотой мяч»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон заслужил получить «Золотой мяч-2017». Отметим, что 39-летний вратарь ни разу в карьере не удостаивался данной награды.

    «Буффон заслужил стать обладателем «Золотого мяча» независимо от результата финала Лиги чемпионов. Выиграв столько титулов, он должен был получить награду и в прошлые годы», – сказал Аллегри.

    Единственным вратарем, получавшим «Золотой мяч», был советский голкипер Лев Яшин, завоевавший награду в 1963 году.

    Источник: Football Italia

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    13.05.2017 15:27
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:42

      Буффон достоин Золотого мяча !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:33

      Буффон лучший!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 мая 2017, 16:45

      Согласен

      2
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