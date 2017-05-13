Аллегри: «Буффон заслужил получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон заслужил получить «Золотой мяч-2017». Отметим, что 39-летний вратарь ни разу в карьере не удостаивался данной награды.

«Буффон заслужил стать обладателем «Золотого мяча» независимо от результата финала Лиги чемпионов. Выиграв столько титулов, он должен был получить награду и в прошлые годы», – сказал Аллегри.

Единственным вратарем, получавшим «Золотой мяч», был советский голкипер Лев Яшин, завоевавший награду в 1963 году.