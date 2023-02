Тренер «Селтика» Роджерс сказал игрокам отдать майки болельщикам после матча ШПЛ

Встреча 36-го тура шотландской Премьер-лиги между «Абердином» и «Селтиком» завершилась победой гостевой команды со счетом 3:1.

После матча главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс призвал своих подопечных отдать игровые футболки болельщикам, приехавшим вместе с командой из Глазго.

В начале апреля «Селтик» досрочно стал чемпионом Шотландии шестой раз подряд. Позже Роджерс был признан лучшим тренером лиги в сезоне-2016/17.

Brendan Rodgers telling all the players to give their tops to the travelling support! pic.twitter.com/ib0KhTpomO