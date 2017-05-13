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    Тренер «Селтика» Роджерс сказал игрокам отдать майки болельщикам после матча ШПЛ

    Встреча 36-го тура шотландской Премьер-лиги между «Абердином» и «Селтиком» завершилась победой гостевой команды со счетом 3:1.

    После матча главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс призвал своих подопечных отдать игровые футболки болельщикам, приехавшим вместе с командой из Глазго.

    В начале апреля «Селтик» досрочно стал чемпионом Шотландии шестой раз подряд. Позже Роджерс был признан лучшим тренером лиги в сезоне-2016/17.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 мая 2017, 07:05

      И трусы неплохо бы прибавить , и гетры.

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