Азар: «Мне не надо переходить в Примеру, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я могу сделать это и в «Челси»

Базару нет! МУЖИИИК!!! Не то что некоторые которые валят за золотым мячом в Балет - где позволяют забивать пачками И свистят при каждом столкновении! Настоящие бойцы не ищят лёгких путей!!! Респект!!! если и правда он так сказал!
Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что способен завоевать главную личную награду в лондонском клубе.
«Чем отличается предыдущее чемпионство от возможности выиграть АПЛ сейчас? Думаю, ничем. Для такого клуба, как «Челси», всегда важно выигрывать титулы и радовать болельщиков. Чувства при этом одинаково хорошие.
Мне не надо переходить в Примеру, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я могу сделать это и в «Челси», – считает 26-летний бельгиец.
В нынешнем сезоне Азар забил 16 голов и отдал семь голевых передач в 36-ти матчах всех турниров. Команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В 37-м туре в выездном матче против «ВБА» синие могут досрочно оформить чемпионство.