Азар: «Мне не надо переходить в Примеру, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я могу сделать это и в «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что способен завоевать главную личную награду в лондонском клубе.

«Чем отличается предыдущее чемпионство от возможности выиграть АПЛ сейчас? Думаю, ничем. Для такого клуба, как «Челси», всегда важно выигрывать титулы и радовать болельщиков. Чувства при этом одинаково хорошие.

Мне не надо переходить в Примеру, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я могу сделать это и в «Челси», – считает 26-летний бельгиец.

В нынешнем сезоне Азар забил 16 голов и отдал семь голевых передач в 36-ти матчах всех турниров. Команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В 37-м туре в выездном матче против «ВБА» синие могут досрочно оформить чемпионство.