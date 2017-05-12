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    Азар: «Мне не надо переходить в Примеру, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я могу сделать это и в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что способен завоевать главную личную награду в лондонском клубе.

    «Чем отличается предыдущее чемпионство от возможности выиграть АПЛ сейчас? Думаю, ничем. Для такого клуба, как «Челси», всегда важно выигрывать титулы и радовать болельщиков. Чувства при этом одинаково хорошие.

    Мне не надо переходить в Примеру, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я могу сделать это и в «Челси», – считает 26-летний бельгиец.

    В нынешнем сезоне Азар забил 16 голов и отдал семь голевых передач в 36-ти матчах всех турниров. Команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В 37-м туре в выездном матче против «ВБА» синие могут досрочно оформить чемпионство.

    Источник: YouTube

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    12.05.2017 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 13 мая 2017, 00:53

      Базару нет! МУЖИИИК!!! Не то что некоторые которые валят за золотым мячом в Балет - где позволяют забивать пачками И свистят при каждом столкновении! Настоящие бойцы не ищят лёгких путей!!! Респект!!! если и правда он так сказал!

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