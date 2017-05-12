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    Черчесов: «Я не знаю, на каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился отношением к критике и прокомментировал майский рейтинг ФИФА, в котором национальная команда заняла 61-е место.

    «Не знаю, похож я на раздраженного тренера или нет, но давление и критику воспринимаю спокойно. Если бы в стране не было столько разбирающихся в футболе, увлекающихся этой игрой, смотрящих и оценивающих ее, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах (и где угодно) интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальная команда должна удовлетворить своей игрой.

    Мы же живем в обществе. А как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, СМИ ее приносят. Если честно, я даже не знаю, на каком месте мы находимся.

    Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. С другой стороны, всю зиму, не играя, сборная России почему-то поднималась. А когда мы выигрывали, то, наоборот, опускались. Трудно относиться серьезно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент: все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие», – сказал специалист в интервью Russia Today.

    Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Предыдущим местом работы 53-летнего тренера была «Легия» – в сезоне 2015/16 россиянин привел варшавский клуб к победе в чемпионате и Кубке Польши.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 20:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 мая 2017, 12:10

      Вот он во всей красе , ничего он не знает , кроме огромной суммы денежек , которые скоро получит , как только опозорится на КФ , и свалит в свою любимую Австрию .

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2017, 03:34

      Ну и чего мы можем ожидать от такого тренера? Ответ очевиден...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 23:31

      Почему то всех тренеров других сборных это интересует , это - определенный статус и сборной и тренера , а Черчесову все равно !!?? . Еще один Маур , только в российском обличье появился . ? Ведь упадешь , и даже слово "г-но" , (с подачи ЛВ), для тебя будет очень даже большим комплиментом . Думай , что говоришь .

      2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 12 мая 2017, 23:16

      главное знать какие игроки представляют нужного агента.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 12 мая 2017, 23:04

      Игроков то хоть знает которые в сборную приезжают??? или ему все равно кто там бегает???....

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 12 мая 2017, 22:39

      Он вообще не в курсе как играла сборная , и какие были результаты матчей. Проще прикидываться паленом - мутко научил.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 12 мая 2017, 22:21

      Ничего себе ... человек тренирует национальную сборную и не знает на каком месте находится его команда в официальном рейтинге сборных ... и даже не представляет как и за что очки начисляют ... что-то подсказывает, гнать надо такого спеца ...

      2
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 12 мая 2017, 22:04

      еб*чий черчес , как это ты не знаешь , на каком месте твоя команда в рейтинге , ты обязан знать все о сборной , все о игроках , которых в сборную брать , а в место этого добивает уже убитую сборную , совсем ох*ел лысый

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 мая 2017, 21:54

      ткните его рожей чтоб знал и ТРЕНИРОВАЛ сборную !

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 мая 2017, 21:45

      Тебе положено знать о сборной обсолютно всё! Хотя бы из за уважения к многомиллиенным болельщикам... Это же твоя работа. Ты за это огромные деньги получаешь. Если говоришь такое,значит тебе по барабану... Значит тебе по х..,и как сборная играет,и как любящие сборную люди переживают...

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