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  • Черчесов: «Я не знаю, на каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная России»

Черчесов: «Я не знаю, на каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная России»

12 мая 2017, 20:37
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился отношением к критике и прокомментировал майский рейтинг ФИФА, в котором национальная команда заняла 61-е место.

«Не знаю, похож я на раздраженного тренера или нет, но давление и критику воспринимаю спокойно. Если бы в стране не было столько разбирающихся в футболе, увлекающихся этой игрой, смотрящих и оценивающих ее, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах (и где угодно) интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальная команда должна удовлетворить своей игрой.

Мы же живем в обществе. А как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, СМИ ее приносят. Если честно, я даже не знаю, на каком месте мы находимся.

Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. С другой стороны, всю зиму, не играя, сборная России почему-то поднималась. А когда мы выигрывали, то, наоборот, опускались. Трудно относиться серьезно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент: все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие», – сказал специалист в интервью Russia Today.

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Предыдущим местом работы 53-летнего тренера была «Легия» – в сезоне 2015/16 россиянин привел варшавский клуб к победе в чемпионате и Кубке Польши.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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multiscan
1494610942
Может Черчесов и не знает НА КАКОМ месте находится сборная России, но,я думаю, что он прекрасно знает - В КАКОМ. Это же знают и все наши болельщики.
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AZ
1494613071
хороший тренер, не знает на каком месте находится его сборная.. Он хоть в курсе кто у него играет и какую страну тренерует?
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Munez89
1494613733
Черчесов мудак! Убил и без того мертвую сборную.Как бородач, ребята, я не в курсе где мы))
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polt
1494614084
А ему это надо? Ему кажется, что он делает свою работу, делает плохо и получает за это огромные бабки. И это для него главное. Какой там к черту рейтинг. Бабосы капают, и все прекрасно. Скоро КК, вот где он увидит в каком месте он и сборная находятся.
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Hangeldi
1494614740
Potomu shto ty ego i opustil
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вместе с ЦСКА
1494615256
ткните его рожей чтоб знал и ТРЕНИРОВАЛ сборную !
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Atom2020
1494616882
Ничего себе ... человек тренирует национальную сборную и не знает на каком месте находится его команда в официальном рейтинге сборных ... и даже не представляет как и за что очки начисляют ... что-то подсказывает, гнать надо такого спеца ...
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Andrew01
1494619481
Игроков то хоть знает которые в сборную приезжают??? или ему все равно кто там бегает???....
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dok66
1494621084
Почему то всех тренеров других сборных это интересует , это - определенный статус и сборной и тренера , а Черчесову все равно !!?? . Еще один Маур , только в российском обличье появился . ? Ведь упадешь , и даже слово "г-но" , (с подачи ЛВ), для тебя будет очень даже большим комплиментом . Думай , что говоришь .
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serhz
1494666614
Вот он во всей красе , ничего он не знает , кроме огромной суммы денежек , которые скоро получит , как только опозорится на КФ , и свалит в свою любимую Австрию .
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