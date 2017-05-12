Черчесов: «Я не знаю, на каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился отношением к критике и прокомментировал майский рейтинг ФИФА, в котором национальная команда заняла 61-е место.

«Не знаю, похож я на раздраженного тренера или нет, но давление и критику воспринимаю спокойно. Если бы в стране не было столько разбирающихся в футболе, увлекающихся этой игрой, смотрящих и оценивающих ее, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах (и где угодно) интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальная команда должна удовлетворить своей игрой.

Мы же живем в обществе. А как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, СМИ ее приносят. Если честно, я даже не знаю, на каком месте мы находимся.

Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. С другой стороны, всю зиму, не играя, сборная России почему-то поднималась. А когда мы выигрывали, то, наоборот, опускались. Трудно относиться серьезно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент: все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие», – сказал специалист в интервью Russia Today.

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Предыдущим местом работы 53-летнего тренера была «Легия» – в сезоне 2015/16 россиянин привел варшавский клуб к победе в чемпионате и Кубке Польши.