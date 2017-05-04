Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 61-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. В своем активе национальная команда имеет 561 рейтинговое очко.
Возглавляет список команда Бразилии (1672). В тройку сильнейших также входят сборные Аргентины и Германии.
1 (1). Бразилия – 1672 очка
2 (2). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили – 1411
5 (5). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (7). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (9). Швейцария – 1212
10 (10). Испания – 1204
…
61 (61). Россия – 561
Источник: ФИФА