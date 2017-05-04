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    Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

    Сборная России осталась на 61-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. В своем активе национальная команда имеет 561 рейтинговое очко.

    Возглавляет список команда Бразилии (1672). В тройку сильнейших также входят сборные Аргентины и Германии.

    1 (1). Бразилия – 1672 очка

    2 (2). Аргентина – 1603

    3 (3). Германия – 1464

    4 (4). Чили – 1411

    5 (5). Колумбия – 1348

    6 (6). Франция – 1294

    7 (7). Бельгия – 1281

    8 (8). Португалия – 1259

    9 (9). Швейцария – 1212

    10 (10). Испания – 1204

    61 (61). Россия – 561

    Источник: ФИФА

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    04.05.2017 12:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 4 мая 2017, 17:36

      че то даже высоко залезли

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 мая 2017, 15:37

      Фареры Ватикан и Андорра нас уже обогнали?

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 мая 2017, 15:31

      эм....а где Италия и почему Швейцария на 9-м ?))))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 мая 2017, 15:16

      Сомнительный рейтинг. Игр толком нет, а мы все ниже и ниже. А идущая второй Аргентина рискует остаться без ЧМ. Что-то с этим рейтингом явно не то.

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 4 мая 2017, 14:53

      А на 60 позиции не Узбекистан ли?

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 4 мая 2017, 14:43

      хоть дальше спускаемся)))

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 4 мая 2017, 15:35

      с Кокошами и кутеповами еще высоко сидим)))

      1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Cant Stop 4 мая 2017, 17:02

      )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 мая 2017, 14:30

      Мудко президенту РФ доложит, что нам удалось сохранить 61 место, но с трудом.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 мая 2017, 14:20

      Рейтинг очень противоречивый, мы на 61 месте по делу. А бразильцы например на 1 месте абсолютно не по делу.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 мая 2017, 14:13

      А где рейтинг среди футболистов которые нюхают кокс, и пьют шампанское??? уверен мы были бы там первыми!!! (ну может хохлы бы нас обошли, хотя вряд ли).

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 мая 2017, 14:07

      Широков - это есть наш колхоз!
      Аршавин - это ваши проблемы за ожидании!
      Коко и Мамаев - а мы бухаем похуй на ваш горя!

      2
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