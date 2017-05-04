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Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

4 мая 2017, 12:28
25

Сборная России осталась на 61-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. В своем активе национальная команда имеет 561 рейтинговое очко.

Возглавляет список команда Бразилии (1672). В тройку сильнейших также входят сборные Аргентины и Германии.

1 (1). Бразилия – 1672 очка

2 (2). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1411

5 (5). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (7). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (9). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204

61 (61). Россия – 561

Источник: ФИФА
Весь мир Россия
Комментарии (25)
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_КоКоС_
1493890930
Липовый рейтинг...))
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Atom2020
1493891358
Еще чуть-чуть и догоним сборную Узбекистана, которая на 60-м месте ... да-да ту самую знаменитую сборную Узбекистана ... я считаю это успех! ... прямо гордость берет за Российский футбол ...
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xColaz
1493892675
Все просто! Ставите тренером Карреру и тихо-мирно наблюдаем как Россия перемещается выше, вплоть до 1-й строчки)
Ответить
Garrincha58
1493893966
вот до чего довел наш футбол нынешний РФС! столько бабла крутится в нашем футболе, а мы на самом днище
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STAFOR13
1493895713
в этом рейтинге США опережает Голландию на 10 мест, топовый рейтинг, мы то вполне на своём месте, а вот остальных просто глупо раскидали по нему
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_Kesh_Suntar_
1493896068
Широков - это есть наш колхоз! Аршавин - это ваши проблемы за ожидании! Коко и Мамаев - а мы бухаем похуй на ваш горя!
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Павел Буре
1493896385
А где рейтинг среди футболистов которые нюхают кокс, и пьют шампанское??? уверен мы были бы там первыми!!! (ну может хохлы бы нас обошли, хотя вряд ли).
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Nesterenko
1493896812
Рейтинг очень противоречивый, мы на 61 месте по делу. А бразильцы например на 1 месте абсолютно не по делу.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493898198
хоть дальше спускаемся)))
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bset
1493900160
Сомнительный рейтинг. Игр толком нет, а мы все ниже и ниже. А идущая второй Аргентина рискует остаться без ЧМ. Что-то с этим рейтингом явно не то.
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