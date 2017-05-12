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    Медведев: «Тренировочные площадки после ЧМ-2018 будут переданы спортшколам»

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России. Медведев сообщил, что построенные к чемпионату мира-2018 тренировочные площадки после проведения турнира будут переданы детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам.

    «К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению.

    А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тысяч ребят.

    Все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, – это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать», – сказал Медведев.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Источник: ТАСС

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    12.05.2017 16:18
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