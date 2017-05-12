Федун готов наградить Аленичева золотой медалью

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев получит медаль чемпиона России, если сам этого захочет.

Напомним, что российский специалист покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к долгожданному чемпионству.

– Вы сменили тренера по ходу сезона. Получит ли золотые медали Дмитрий Аленичев и его бывшие помощники — Егор Титов и Дмитрий Ананко?

– Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.

– А если он будет считать, то вы дадите?

– Конечно.

– Ведь Аленичев нашел Карреру?

– Не совсем так.

Стоит отметить, что «Спартак» получит от РФПЛ 40 комплектов золотых медалей. При этом клубу не запрещается за свои деньги выпустить дополнительные награды.