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    Федун готов наградить Аленичева золотой медалью

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев получит медаль чемпиона России, если сам этого захочет.

    Напомним, что российский специалист покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к долгожданному чемпионству.

    – Вы сменили тренера по ходу сезона. Получит ли золотые медали Дмитрий Аленичев и его бывшие помощники — Егор Титов и Дмитрий Ананко?

    – Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.

    – А если он будет считать, то вы дадите?

    – Конечно.

    – Ведь Аленичев нашел Карреру?

    – Не совсем так.

    Стоит отметить, что «Спартак» получит от РФПЛ 40 комплектов золотых медалей. При этом клубу не запрещается за свои деньги выпустить дополнительные награды.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    12.05.2017 15:31
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:16

      Ну за багаж то придется дать медаль)))

      0
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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 12 мая 2017, 19:35

      Как-то гниловатенько Федун "дает понять".

      -3
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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 > sochi-2013 13 мая 2017, 20:29

      Чего минусовать? Ты прямо скажи, дадим или нет. Так вроде Аленичеваа на "вшивость " проверяет. Еще раз повторю: Федун гнилит!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 19:32

      Есть 40 комплектов . Почему-то мне кажется , что в эти 40 Аленичев не влезает . И зачем ему медаль от Федуна ? Если так рассуждать , то можно дубликат и самому сделать . Какие проблемы .

      1
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 12 мая 2017, 19:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это будет правильным решением

      -6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 12 мая 2017, 18:20

      по мне так не заслужил, каррера 2 заслужил, это его команда, его победа и медали

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 мая 2017, 18:06

      Надесь совесть позволит ему не взять эту медаль!!! Он ее не заслужил, выиграл у Тулы и обосрался с Кипром, вот и весь его сезон! Пусть возьмет какой-нибудь Тосно, выиграет чемпионат и хоть все медали себе повесит!!!

      4
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      Рейтинг: +8019

      nik55 12 мая 2017, 16:58

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      не надо просить----он так заслужил

      -12
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      Рейтинг: +712

      Cipolino > nik55 12 мая 2017, 17:06

      ВЫ оба заслужили в очко битой.

      6
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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton 12 мая 2017, 16:50

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      А ем болельщикам?я больше пол жизни этого ждал :DDD

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 16:47

      ага и орден сутулова, больно она ему нужна тогда уж и Карпину дайте и Эмери и Якину

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 12 мая 2017, 19:35

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      Если попросят , федун этих дубликатов настрочит , хоть всем . Но думаю никто не будет просить .

      -4
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 12 мая 2017, 16:34

      Медаль Аленичеву должна быть с закруткой на спине.

      5
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Cipolino 12 мая 2017, 16:57

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      а тебе на лбу

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      Рейтинг: +712

      Cipolino > nik55 12 мая 2017, 16:58

      А тебе в очко твоё вонючее.

      7
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      nik55 > Cipolino 12 мая 2017, 17:01

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      ты нюхал?

      -11
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      Cipolino > nik55 12 мая 2017, 17:09

      Да от тя за километр говнецом прёт,как от всех Пищевиков,говённая командочка.

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