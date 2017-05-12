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Федун готов наградить Аленичева золотой медалью

12 мая 2017, 15:31
30

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев получит медаль чемпиона России, если сам этого захочет.

Напомним, что российский специалист покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к долгожданному чемпионству.

– Вы сменили тренера по ходу сезона. Получит ли золотые медали Дмитрий Аленичев и его бывшие помощники — Егор Титов и Дмитрий Ананко?

– Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.

– А если он будет считать, то вы дадите?

– Конечно.

– Ведь Аленичев нашел Карреру?

– Не совсем так.

Стоит отметить, что «Спартак» получит от РФПЛ 40 комплектов золотых медалей. При этом клубу не запрещается за свои деньги выпустить дополнительные награды.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (30)
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Лопатка
1494592485
хотя по большому счту н за что
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champion_cska
1494592787
Федун готов наградить Аленичева орденом "Сутулова".
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Диктор
1494592932
Ключевые слова-если он считает ,что заслужил то получит конечно.Разве Аленичев заслужил?
Ответить
пряник929
1494593280
Правильно
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Mahone
1494595191
Думаю Аленичев не попросит медаль,хотя он и его команда заслужила,фундамент был заложен именно ими
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Cipolino
1494596055
Медаль Аленичеву должна быть с закруткой на спине.
Ответить
Garrincha58
1494596873
ага и орден сутулова, больно она ему нужна тогда уж и Карпину дайте и Эмери и Якину
Ответить
nik55
1494597537
не надо просить----он так заслужил
Ответить
NEON-SM
1494602428
по мне так не заслужил, каррера 2 заслужил, это его команда, его победа и медали
Ответить
Bozigit
1494606753
Это будет правильным решением
Ответить
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