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    Федун: «Те голы, что «Спартак» забивал в концовках домашних встреч – эффект наших фанов»

    Президент «Спартака» Леонид Федун отметил высокую значимость болельщиков московского клуба, которые активно поддерживали команду на «Открытие Арене».

    Напомним, «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ досрочно стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

    «Было очень важно дать Массимо возможность «раскрутиться», завоевать симпатии трибун – ведь после того, как подобное происходит, работать гораздо легче. Одно дело, когда на «Крылья» на «Открытие Арену» приходит 19 тысяч, и совсем другое – 42 тысячи на «Томь». Это чрезвычайно весомый фактор – наконец «заработал» стадион, ведь когда тебя гонят вперед 30-40 тысяч, это большая дополнительная мотивация. И те голы, что «Спартак» забивал в концовках домашних встреч, конечно, эффект арены, эффект наших фанов», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2017 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 23:45

      Лёня.. всегда же так не будет. Думай, как нас завлечь на каждую игру, думай..))

      1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 11 мая 2017, 23:38

      да, посади нас на контракт :)

      3
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