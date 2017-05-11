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  • Асхабадзе считает, что «Спартак» должен отпустить Промеса, если за него предложат 30 миллионов

Асхабадзе считает, что «Спартак» должен отпустить Промеса, если за него предложат 30 миллионов

11 мая 2017, 18:47
7

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что руководство московского клуба должно отпустить полузащитника Квинси Промеса в другую команду, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

«Мне трудно ответить на вопрос, стоит ли сейчас продавать Промеса. Это зависит от позиции руководства клуба. Думаю, что если какой-то клуб готов предложить за него 30 миллионов евро и больше, то за такие деньги нужно его отпускать», – сказал Асхабадзе.

Напомним, действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость голландца составляет 15,3 миллиона евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Асхабадзе Роман
Комментарии (7)
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Mahone
1494518228
Пока рановато продавать,засветиться в Лиге Чемпионов,продадут дороже,молод еще
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NEON-SM
1494518400
и кого они на 30 лямов купят, вон реал за 61 лям 16 летнего парня покупает, а заменить промеса может игрок из стабильного чемпионата, но за 30 лямов такого не найти, разве что поискать в Голландии очередного вундеркинда
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oyabun
1494519161
Думать, Асхабадзе, что делать с игроками Спартака, ты мог пока был у руля. Но "рулил" мягко говоря, хреновастенько. Так что не очень то нас твое мнение интересует, так же как и мнение Червиченко. А нынешнее руководство будет прислушиваться к мнению Карреры и самого Промеса.
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shinnik
1494520512
Невский клуб,не посрамись.. Хоть тут.
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Сильвербой
1494520824
Асхабадзе будет считать, когда ему за проезд передовать будут!!!
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sEleCt 85
1494526666
ромка норм бабла намыл, так что он он знает)))))))))
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xColaz
1494535766
Ну гениальные же директора были у Спартака! Продать игрока выше рыночной цены... ясень пень что это выгодно)
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