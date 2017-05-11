Асхабадзе считает, что «Спартак» должен отпустить Промеса, если за него предложат 30 миллионов

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что руководство московского клуба должно отпустить полузащитника Квинси Промеса в другую команду, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

«Мне трудно ответить на вопрос, стоит ли сейчас продавать Промеса. Это зависит от позиции руководства клуба. Думаю, что если какой-то клуб готов предложить за него 30 миллионов евро и больше, то за такие деньги нужно его отпускать», – сказал Асхабадзе.

Напомним, действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость голландца составляет 15,3 миллиона евро.