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    Асхабадзе считает, что «Спартак» должен отпустить Промеса, если за него предложат 30 миллионов

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что руководство московского клуба должно отпустить полузащитника Квинси Промеса в другую команду, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

    «Мне трудно ответить на вопрос, стоит ли сейчас продавать Промеса. Это зависит от позиции руководства клуба. Думаю, что если какой-то клуб готов предложить за него 30 миллионов евро и больше, то за такие деньги нужно его отпускать», – сказал Асхабадзе.

    Напомним, действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость голландца составляет 15,3 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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    11.05.2017 18:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 23:49

      Ну гениальные же директора были у Спартака! Продать игрока выше рыночной цены... ясень пень что это выгодно)

      0
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 11 мая 2017, 21:17

      ромка норм бабла намыл, так что он он знает)))))))))

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 мая 2017, 19:40

      Асхабадзе будет считать, когда ему за проезд передовать будут!!!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:35

      Невский клуб,не посрамись..
      Хоть тут.

      0
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      Рейтинг: +33428

      oyabun 11 мая 2017, 19:12

      Думать, Асхабадзе, что делать с игроками Спартака, ты мог пока был у руля. Но "рулил" мягко говоря, хреновастенько. Так что не очень то нас твое мнение интересует, так же как и мнение Червиченко. А нынешнее руководство будет прислушиваться к мнению Карреры и самого Промеса.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 11 мая 2017, 19:00

      и кого они на 30 лямов купят, вон реал за 61 лям 16 летнего парня покупает, а заменить промеса может игрок из стабильного чемпионата, но за 30 лямов такого не найти, разве что поискать в Голландии очередного вундеркинда

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 18:57

      Пока рановато продавать,засветиться в Лиге Чемпионов,продадут дороже,молод еще

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