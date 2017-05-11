Покеттино может возглавить «Интер»

Такие скромные запросы. Раздувают сплетни, чтобы повысить свою ценность в глаза общественности. Тут только Спалетти реально звучит.
«Интер» продолжает поиски замены бывшему главному тренеру Стефано Пиоли, который был на днях уволен из клуба, сообщает Sky Sport Italia. Очередным именем, которое связывают с приходом в миланский клуб будущим летом, стал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Кроме него ранее назывались Антонио Конте, Диего Симеоне и Лучано Спаллетти.
После 35 туров «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Именно неудовлетворительные результаты стали основной причиной увольнения Пиоли.