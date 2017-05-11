Покеттино может возглавить «Интер»

«Интер» продолжает поиски замены бывшему главному тренеру Стефано Пиоли, который был на днях уволен из клуба, сообщает Sky Sport Italia. Очередным именем, которое связывают с приходом в миланский клуб будущим летом, стал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Кроме него ранее назывались Антонио Конте, Диего Симеоне и Лучано Спаллетти.

После 35 туров «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Именно неудовлетворительные результаты стали основной причиной увольнения Пиоли.