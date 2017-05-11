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    Покеттино может возглавить «Интер»

    «Интер» продолжает поиски замены бывшему главному тренеру Стефано Пиоли, который был на днях уволен из клуба, сообщает Sky Sport Italia. Очередным именем, которое связывают с приходом в миланский клуб будущим летом, стал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Кроме него ранее назывались Антонио Конте, Диего Симеоне и Лучано Спаллетти.

    После 35 туров «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Именно неудовлетворительные результаты стали основной причиной увольнения Пиоли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:08

      Такие скромные запросы. Раздувают сплетни, чтобы повысить свою ценность в глаза общественности. Тут только Спалетти реально звучит.

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