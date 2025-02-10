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  • «Спартак» отказался от трансфера румынского вингера за 15 миллионов: известна причина

«Спартак» отказался от трансфера румынского вингера за 15 миллионов: известна причина

«Спартак» изучал кандидатуру флангового нападающего «Пармы» Денниса Мана.

Итальянский клуб был готов продать игрока за 15 миллионов евро, но спартаковцы отказались от трансфера.

«Спартак» утратил интерес к румынского вингеру, поскольку смог договориться о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта».

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Источник: Legalbet

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10.02.2025 20:20
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Комментарии (3)
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Тинез Розоп
1739209497
Вы ещё поляков пригласите. На куй румынов…
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7:1
1739210511
я чёт не понял. игрок стоит 17, за него просят 15 - хряки отказываются и берут солари за 12. где тут логика? хотя, кажется, знаю. потому что аргентинец. ничему не учит неудачный опыт зенита по игрокам из этой страны)
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