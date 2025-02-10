«Спартак» отказался от трансфера румынского вингера за 15 миллионов: известна причина

«Спартак» изучал кандидатуру флангового нападающего «Пармы» Денниса Мана.

Итальянский клуб был готов продать игрока за 15 миллионов евро, но спартаковцы отказались от трансфера.

«Спартак» утратил интерес к румынского вингеру, поскольку смог договориться о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта».