«Спартак» отказался от трансфера румынского вингера за 15 миллионов: известна причина

«Спартак» изучал кандидатуру флангового нападающего «Пармы» Денниса Мана.
Итальянский клуб был готов продать игрока за 15 миллионов евро, но спартаковцы отказались от трансфера.
«Спартак» утратил интерес к румынского вингеру, поскольку смог договориться о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта».
- 26-летний Ман в «Парме» с января 2021 года.
- 4 года назад итальянцы выиграли борьбу за него у «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита».
- В этом сезоне Ман оформил 4+4 в 23 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.